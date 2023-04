Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske investeringsselskapet Blackstone har hentet totalt 30,4 milliarder dollar til det nye eiendomsfondet Blackstone Real Estate Partners X, som nå er lukket for nye innskudd. Det tilsvarer over 315 milliarder kroner målt etter dagens valutakurser.

Blackstone Real Estate har totalt 326 milliarder dollar under forvaltning, og er den største eieren av næringseiendom globalt.

– Vi mener det nåværende markedet er skreddersydd for Blackstone Real Estate. Vi har gjort noen av våre beste investeringer i perioder preget av den markedsvolatiliteten vi ser i dag, sier Blackstone-topp Ken Caplan.



Den enorme summen hentes i en periode der eiendomsverdier er kommet under press som følge av kraftig økte renter. Stadig flere er blitt oppmerksomme på trusselen næringseiendom utgjør mot finansiell stabilitet og økonomisk vekst.

Dette har også Blackstone fått merke. I mars måtte selskapet begrense uttak fra Blackstone Real Estate Income Trust (Breit) for femte måned på rad. Kundene ba om å hente ut totalt 4,5 milliarder dollar i mars, men Breit tillot kun 666 millioner dollar, altså rundt 15 prosent av beløpet som ble etterspurt.

Blackstone påpeker i tirsdagens pressemelding at selskapet har rotert porteføljen vekk fra særlig utsatte områder som kontoreiendom og kjøpesentre, og at det nå har rundt 80 prosent av forvaltningskapitalen innen logistikk, boligutleie, overnatting, laboratorier og datasentre.