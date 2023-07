Artikkelen fortsetter under annonsen

Marginene er under kraftig press innen varehandelen, noe også lavpriskjeden Nille har fått kjenne på. I fjor falt resultatet før skatt fra 115 til 34 millioner, mens omsetningen steg marginalt til 1,73 milliarder kroner.

Høye fraktrater, svak krone, økte renter og fallende etterspørsel er ikke det eneste som tynger. En kraftig økning av husleiene er en vel så viktig grunn til at marginene er under betydelig press.

– Som å snakke til en vegg

Ifølge Virke er standardavtalen slik at husleiene justeres etter konsumprisindeksen for oktober måned. I fjor var årsveksten denne måneden på 7,5 prosent, som var den høyeste målingen for hele året.

– Jeg har forståelse for at de må øke leiene når rentene stiger, men forrige leieøkning var åpenbart helt urimelig. Husleien blir såpass mye dyrere at du på enkelte steder kommer til et punkt hvor butikken ikke kan levere et positivt resultat, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl.

Hobøl legger til at også felleskostnadene har økt markant. Hobøl har forsøkt dialog med gårdeierne, men ikke nådd frem.

– Det var som å snakke til en vegg. Utleierne viste bare til kontrakten, men de kan jo bruke hodet og tenke litt langsiktig. Vi ba ikke om en generell endring av kontrakten, men vi mente det ville vært rimelig om man så bort ifra strømprisenes effekt på indeksen.

20 prosent opp på tre år

I juni var inflasjonen på 6,4 prosent, målt mot samme måned i fjor. Hobøl er redd for at det skal bli enda verre til høsten, og at man får en tilsvarende høy økning neste år.

– Jeg er bekymret for at dette vil skape vedvarende høy inflasjon. Hvis vi får en sånn justering til neste år, vil husleiene ha økt med 20 prosent de siste tre årene. Dette kan ingen leve med, sier Hobøl.

Også XXLs nye konsernsjef, Freddy Sobin, tok et oppgjør med utleierne under selskapets kvartalspresentasjon fredag. Leieutgifter er den pressede sportustyrskjedens nest største utgiftspost.

– Kpi-justeringene har vært på nivåer uten sidestykke, men det som er enda tydeligere, er at de har vært på uakseptable nivåer. Når vi ser inn mot 2024, er vi redde for at vi vil få se uakseptable justeringer igjen. Vi ser at dette er uholdbart over tid, sa han.

Virke-direktør Jarle Hammerstad forteller at medlemmenes dialog med gårdeierne har vært dårlig eller ikke-eksisterende, men at det er blitt bedre for noen.

– Økningen har slått veldig hardt for leietagerne innen handelen. Vi mener det er viktig at utleierne besinner seg og ser på mulighetene for rabatter. Medlemmene bør også be gårdeierne om begrunnelse for at felleskostnadene øker, for det er ikke alltid like klart, sier Hammerstad.

– Utgifter på begge sider

– Vi forventer at leietagersiden viser forståelse for de økte utgiftene utleiersiden har, sier Tone Tellevik Dahl, leder av bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom.

Tellevik Dahl bemerker at justeringene har vært lavere sammenlignet med prisene for alle som skal inn på markedet. Hun viser også til at det over mange år var slik at leietagerne tjente på at kpi-årsveksten lenge var lav som følge av fallende energipriser.

– Nå er situasjonen litt annerledes, ettersom kpi er høy, men samtidig har rentenivået tatt helt av. Det er like stor utgiftsvekst på utleiersiden som på leietagersiden, og den forståelsen ber vi om at leietagersiden har, før de klager på høye priser. Når det gjelder felleskostnader, så handler det om at man deler på de faktiske kostnadene, slik det er kontraktsfestet.

Tone Tellevik Dahl er leder av bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom, med 300 eiendomsaktører over hele landet. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Dersom konsumprisindeksen skulle nå en årsvekst på 7,5 prosent kommende oktober, mener Tellevik Dahl det vil være rimelig at leien justeres tilsvarende en gang til.

– Gitt den renteøkningen som Norges Bank utsetter oss alle for om dagen, så har kostnadssiden til eiendomsbransjen økt mer enn det for mange, så vi legger nok til grunn at kpi-justering etter standardkontrakten vil være det vanlige. Jeg minner igjen om at det er utgifter på begge sider som vi må anerkjenne.

Tellevik Dahl er overrasket over at utspillet fra XXL og Nille kommer nå. Hun støtter imidlertid Virkes anmodning om en bedre dialog.

– Det er ikke kjent for meg at ting oppleves som så utfordrende for leietagerne som under strømkrisen. Men jeg ber om at utleierne har en god og åpen dialog med leietagerne om de faktiske forhold. Det er ikke slik at utleierne sitter godt i det nå. Det er krevende tider på begge sider.