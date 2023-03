Artikkelen fortsetter under annonsen

– Markedet har i lang tid vært preget av mye usikkerhet, og nyboligmarkedet rammes hardt av rentehevningene, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Siste 12 måneder er det solgt eder er 17.641 nye boliger, noe som er mer enn 11.000 færre enn boligbehovet, ifølge Hiim.

- Nye rentehevninger vil forverre nyboligmarkedet ytterligere. Svekket boligforsyning gjør bolig til mangelvare, selv om det er aktivitet i bruktboligmarkedet, sier Hiim.

Salget av nye boliger i februar 2023 var 31 prosent lavere enn februar 2022.

Igangsettingen av nye boliger i februar 2023 var 48 prosent lavere enn i februar 2022.

Det viser rapporten Boligprodusentenes Forening la frem onsdag med statistikk for igangsetting og salg av nye boliger i februar.

– Kommunene må ta ansvar

– For å sikre boligforsyningen fremover må kommunene ta ansvar sammen med bransjen. Vedtatte reguleringsplaner må gjennomgås for å kutte kostnader og gjøre planene byggbare. I tillegg må kommunene sørge for raskere og mer forutsigbar saksbehandling i pågående plansaker, sier Hiim.

Salget de siste tre måneder (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) var 48 prosent lavere enn i samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 31 prosent under, småhus er 18 prosent under og leiligheter er 62 prosent under samme periode året før.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode var 17.641 boenheter, som er 31 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4532 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3611 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 9498 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Nedbemanninger

Igangsettingen de siste tre måneder (desember 2022, januar 2023 og februar 2023) var 41 prosent lavere enn i samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 21 prosent under, småhus er 19 prosent under og leiligheter er 52 prosent under samme periode året før.

Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode var 21.827 boenheter, som er 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

– Dersom den negative utviklingen i markedet fortsetter vil det føre til økning i nedbemanninger og permitteringer, sier Hiim.

Antall igangsatte eneboliger er 5372 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3998 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 12.457 boenheter, som er 16 prosent under forrige tolvmånedersperiode.