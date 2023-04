Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

– Nå har vi en dramatisk nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. Vi har aldri målt svakere første kvartal, siden vi startet med målinger i 1999, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Salget av nye boliger i mars 2023 var 44 prosent lavere enn mars 2022.

Igangsettingen av nye boliger i mars 2023 var 64 prosent lavere enn i mars 2022.

Det viser rapporten Boligprodusentenes Forening la frem onsdag med statistikk for igangsetting og salg av nye boliger i mars.

Salget av nye boliger i februar 2023 var 31 prosent lavere enn februar 2022, mens igangsettingen av nye boliger i februar 2023 var 48 prosent lavere enn i februar 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Alvorlig situasjon i hele landet

– Det er en alvorlig situasjon i hele landet, og de store motorene for boligforsyningen som Akershus, Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Oslo, stopper opp. Nå er det krise for næringen og landets boligforsyning. I de kommende kvartalene vil dette medføre lavere sysselsetting i byggenæringen, sier Hiim.

I første kvartal i år ble det solgt 3499 boenheter, 45 prosent færre enn i samme kvartal i fjor. Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 16.541 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

I årets første kvartal ble det igangsatt 2425 enheter, 52 prosent færre enn i første kvartal i 2022. Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 20.614 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Hiim mener det lave salget tilsier et videre fall i igangsettingen av nye boliger.

Krever tiltak for å unngå boligkrise

Hiim sier at renteøkningene, de høye byggekostnadene og den økonomiske usikkerheten stopper nyboligmarkedet.

Han mener varslede renteløft krever raske tiltak nå for å unngå at boligkrisen biter seg fast og blir langvarig. Derfor foreslår Boligprodusentene følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husbankens rammer til boligkvalitet må utvides vesentlig i revidert nasjonalbudsjett

Husbanken må få flere virkemidler som deleie-modeller for å avlaste boligkjøperes egenkapitalkrav og risikoavlastninger for utbygger for å få igangsatt prosjekter

Det må etableres et samarbeid mellom stat, kommune, Husbanken og utbyggere for å bygge boliger for flyktninger, eldre og utleie

Det må føres en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen

Hiim mener også at det er treg og uforutsigbar saksbehandling i kommunene.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener de lave salgs- og igangsettingstallene i Boligprodusentenes statistikk bekrefter at skillet mellom markedet for nye og brukte boliger forsterker seg.

– Bare de siste tre dagene er det solgt 1040 brukte boliger i Norge, hvorav hele 359 brukte osloboliger. Dette vitner om et svært sterkt bruktmarked. De høye salgstallene i bruktmarkedet henger nært sammen med de lave salgstallene i nyboligmarkedet. Høyere renter presser produksjonen av nye boliger ned og svekker det samlede boligtilbudet. I denne situasjonene blir presset på bruktprisene større enn normalt, til tross for høyere renter, sier Geving.

Elendige hyttetall

Tallene for salg og igangsetting av nye fritidsboliger er også miserable.

I første kvartal ble det solgt 66 prosent færre nye fritidsboliger enn i samme kvartal i 2022, ifølge rapporten. Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 2461 enheter, 60 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

I første kvartal 2023 ble det igangsatte 35 prosent færre nye fritidsboliger enn i første kvartal 2022.

Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4600 enheter, 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.