– Vi ser en veldig kraftig nedgang mange steder, og da særlig i Oslo og områdene rundt hovedstaden, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til DN.

Det er blitt dyrt å bygge boliger, og mye dyrere å skaffe penger til å kjøpe dem. Det er det enkle bakteppet for krisetallene som nå tynger bransjen.

I januar falt nyboligsalget 57 prosent, og salgsvolumet i årets første måned var det laveste som noen gang er målt av Boligprodusentene, som organiserer utbyggere.

Nå har Samfunnsøkonomisk analyse lagt frem en ny rapport over utviklingen i nyboligmarkedet de siste to månedene.

Faller 71 prosent på Østlandet

Fra midten av desember til midten av februar ble det solgt 548 nye boliger på Østlandet, viser den nye rapporten, «Econ Nye Boliger». Det er en kraftig nedgang på 71 prosent fra tilsvarende periode i fjor, da det ble solgt 1949 nye boliger.

Vi må tilbake til 2014 for å finne lavere salgsvolumer enn bransjen opplever nå, ifølge ekspertene.

– Vi ser at en del nyboligprosjekter nå kanselleres eller utsettes, og i mye større grad enn det vi vanligvis ser. Det er helt tydelig at markedet har det tøft, sier Benedictow.

De nye tallene viser at nyboligmarkedet nærmest har stanset opp helt: I hele Oslo hadde kun 22 boliger salgsstart de siste to månedene, mot et normalnivå på 2–300 objekter. Til sammen ble 88 nyboliger solgt, inkludert de objektene som var lagt ut fra før. Til sammenligning ble det solgt 650 nye boliger i Oslo i denne perioden i 2021, og 315 boliger i fjor.

Koronapandemien, og senere krigen i Ukraina, har skapt store globale forsyningsproblemer og manko på materialer, som har presset opp råvarepriser og økt byggekostnadene kraftig.

Parallelt har prisen på lånte penger gjort et hopp etter de mange rentehevingene fra Norges Bank, særlig det siste halvåret. Det fordyrer lånefinansieringen til både utbyggere og boligkjøpere.

Nyboligmarkedet i Oslo har nesten stanset helt opp, viser ny rapport. Her fra Nydalen. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Biter ekstra rundt Oslo

På landsbasis er det registrert 1.343 boligsalg de siste to månedene, en nedgang på 63 prosent fra fjoråret. Sjeføkonomen sier det finnes en naturlig grunn til at salgsfallet er enda større i østlandsområdet.

– Det går generelt dårlig overalt. Men det er rimelig å anta at effekten av renteøkningene biter ekstra sterkt i Oslo og områdene rundt, siden boligprisnivået og gjeldsbelastningen er høyest her, sier Benedictow.

Flere boligbyggere var i utgangspunktet positive til 2023. Ved årsskiftet virket en rentetopp nært forestående, og boligprisene satte på ny fart oppover i januar, etter at regjeringen senket kravet til hvor stor renteøkning boliglåntakere må tåle.

– Etter at boliglånsreglene ble myket opp over nyttår, merker vi allerede en stor bedring i interessen fra fjerde kvartal, sa Selvaag Bolig-toppsjef Sverre Molvik til DN i januar.

Den økte interessen vil snart også bety flere salg, håpet han.

Men siden da har de siste ukenes økonomiske nøkkeltall for både Norge og utlandet vært overraskende sterke – og har indikert at sentralbankene trenger sterkere lut om de skal klare å kjøle ned økonomien og få inflasjonen ned. Her i Norge ventes nå ytterligere fire rentehevinger på 0,25 prosentpoeng hver.

Det vil trolig sette boligmarkedet tilbake i utforbakke raskere enn først antatt, mener økonomer, som venter flere måneder med boligprisfall frem mot sommeren.

– Det er veldig stor usikkerhet fortsatt. Den underliggende Inflasjonen er fortsatt på vei oppover. Det peker mot at renteoppgangen vil fortsette. Vi tror det omsider vil slå ut i konsumet, der detaljhandelen allerede har vist svakhetstegn, sier Benedictow.

Ekstra utsatt

– Men dagens økonomiske bilde, ser du en enda dypere bølgedal for nyboligbransjen fremover?

– Det kan det fort bli, svarer sjeføkonomen.

Han forklarer at nyboligmarkedet er mer utsatt enn bruktmarkedet i dagens situasjon, av flere grunner:

Høye byggekostnader gjør det vanskelig for utbyggere å godta store priskutt, slik at nedgangstider fortere gir utslag i salgssvikt i stedet.

Kjøp av nyboliger anses som mer risikabelt i dårlige tider, ettersom det kan ta flere år før prosjekter er ferdige og prisene kan ha falt i mellomtiden.

Og nye boliger koster også gjennomgående mer per kvadratmeter enn brukt, slik at boligkjøpere med svekket kjøpekraft fortere faller ifra.

– Når det går dårligere i økonomien og renten er stigende, er det nok flere boligkjøpere som foretrekker å lete i bruktmarkedet. Det fremstår også tryggere å kjøpe brukt i et potensielt fallende marked, sier Benedictow.