Meglerbransjen registrerte en nominell boligprisvekst på 1,5 prosent i februar. Ser man bort ifra de brennhete koronaårene, må man tilbake til 2011 for å finne like sterk prisvekst i vintermåneden, opplyser Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

– Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier Lauridsen, som la frem februar-rapporten i Oslo fredag.

I løpet av årets to første måneder har brukte boliger i Norge i gjennomsnitt blitt 4,5 prosent dyrere. Meglertoppen kaller dette «klart sterkere» enn prognosene tilsa før årsskiftet.

Økonomer DN har snakket med sier seg enige.

– Det er overraskende god boligprisutvikling, gitt den kraftige renteoppgangen, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Det norske boligmarkedet er ikke så rentesensitivt som vi skulle ha trodd, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Lettere å få boliglån

En serie rentehopp bidro til å sende boligprisene i utforbakke i fjor, og økonomer spår at selgere omsider må skrelle prisene i år også – blant annet som følge av svekket kjøpekraft og enda dyrere boliglån når styringsrenten er ventet å stige til nye høyder.

Over nyttår ble imidlertid lånekranene åpnet noe opp av bankene, etter at regjeringen senket kravet til hvor stor fremtidig renteøkning låntagere må tåle. Det betyr i praksis at bankene kan innvilge mer i boliglån uten å bryte kravene.

Lauridsen i Eiendom Norge er overbevist om at regjeringens oppmykning bidrar til å forklare at boligmarkedet – foreløpig – utvikler seg sterkere enn ventet.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig sett annerledes ut, sier han.

Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea, sier seg enig:

– Også februar viste overraskende god aktivitet i boligmarkedet, etter de mange renteøkningene det siste året. Vi tror mye av dette skyldes oppmykningen av utlånsforskriften fra 1. januar, noe som har ført til at mange på boligjakt kan få finansieringsbevis på høyere maksimalt lån enn de kunne før.

Salgsvolumet øker

Vintermånedene har alltid vært spesielt sterke i det norske boligmarkedet. I januar hoppet boligprisene tre prosent, men justert for sesongvariasjoner var utviklingen helt paddeflat.

Etter sesongkorrigeringer steg boligprisene 0,3 prosent i februar, viser de nye tallene. Det betyr at prisveksten overgår den historiske normalen for måneden.

– Fremover regner vi med at utviklingen blir en del svakere, med renteheving i mars og kanskje en til før sommeren, sier Lauridsen.

I februar ble det solgt til sammen 6637 boliger i Norge, viser de nye tallene, noe som er en oppgang på 7,2 prosent fra samme tid i fjor. Fjoråret bød imidlertid på uvanlig lav tilbudsside. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien.

Tror nybygg får rentesmell

– Den relativt sterke omsetningen i bruktmarkedet må ses i sammenheng med den svake omsetningen i nyboligmarkedet, sier direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Han viser til at at utbyggere tynges av stupende salgstall.

– Usikkerheten er borte i bruktmarkedet, men preger fortsatt nyboligmarkedet som er tynget av høye bygge- og finansieringskostnader, påpeker meglertoppen.

At mesteparten av boligetterspørselen kommer i bruktmarkedet, kan også forklare hvorfor prisene så langt stiger relativt mye til tross for et høyere rentenivå, forklarer Geving, som også tror lettelser i lånekravene har bidratt.

– Justeringen av rentestresstesten har bidratt til at flere med lavere til moderate inntekter har fått låne mer etter nyttår. Fremover er renteutsiktene usikre, men vi tror at nyboligmarkedet vil tynges mer av høye renter, enn bruktmarkedet, sier Geving.