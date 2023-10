Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vanlig sesongmønster er at prisene faller i september. Fallet i år var litt mindre enn snittet for september de siste ti årene. På bakgrunn av renteøkningene og de svake tallene for august, da Obos-prisene falt 2,2 prosent i Oslo, ventet vi at prisene i september ville falle noe mer enn de faktisk gjorde, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

I snitt har prisene i Oslo falt med 1,3 prosent i september de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt med 1,0 prosent.

På landsbasis har prisene falt 2,2 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 77.771 kroner i Oslo i august, og 66 .426 kroner på landsbasis.

Svekket kjøpekraft og økte renter gjør at det er ventet høyere prisfall enn normalt i boligmarkedet denne høsten.

– Vi tror renteøkningene i august og i september vil føre til lavere boligpriser de kommende månedene. I tillegg er det signaler fra Norges Bank om at det kan bli enda en renteheving før årets slutt. Antallet usolgte boliger har også økt en god del. Det er kjøpers marked om dagen. Det taler for at vi sannsynligvis får en svakere prisutvikling på boliger enn normalt resten av året, sier Monsvold.

Samtidig holder arbeidsmarkedet seg stramt og det er utsikter til bra lønnsvekst. Det er med på å dempe prisfallet, ifølge Obos.