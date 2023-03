Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg 2,1 prosent i februar, viser ferske tall onsdag. De 12 siste månedene har prisene i Oslo falt 1,1 prosent.

– Dette var noe større oppgang enn ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene skulle begynne å bite noe mer. I stedet steg prisene i Oslo mer enn vanlig for februar måned, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Obos-statistikken dekker om lag 25 prosent av bruktboligmarkedet i Oslo.

På landsbasis steg Obos-prisene med 1,9 prosent fra januar til februar, mens de har falt 1,3 prosent de seneste 12 månedene.

Venter prisfall

Monsvold mener et lavt tilbud kan ha vært med på å presse prisene opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I måneden som gikk ble det omsatt færre Obos-boliger enn det som er normalt i februar. Samtidig tyder både tall for bruk av forkjøpsrett og omsetningstid på et fungerende marked, ifølge Obos.

Fremover venter Monsvold et fall i boligprisene som følge av varslede rentehopp, og anslår at prisene ved utgangen av året vil være om lag to prosent lavere enn i desember i fjor.

– Men lav boligbygging, særlig i Oslo, høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring bidrar til å dempe prisfallet noe. Det samme gjør lempninger i kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften og fjerning av kravet til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. I Oslo tror vi på rundt tre prosent prisfall. Renteøkningen slår hardere i hovedstaden på grunn av høye boligpriser og høy gjeld, sier hun.

Økte renteforventninger

Den seneste tiden er renteforventningene blitt skrudd betydelig opp, både i rentemarkedet og blant økonomer. Nå venter flere at Norges Bank vil heve styringsrenten med et helt prosentpoeng til, slik at den vil ligge på 3,75 prosent til høsten. Med normale påslag innebærer det en boliglånsrente på rundt 5,25 prosent.

– Dette vil bli et nytt sjokk for husholdningene. De færreste hadde sett for seg at boligrenten skulle gå så høyt, sa seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til DN i forrige uke.

Flere tror imidlertid at rentetoppen ikke blir fullt så høy, og at vi foreløpig ikke har sett den fulle effekten av alle rentehevingene i slutten av 2022.

– Det markedet priser inn nå er at veksten fra slutten av 2022, dras med inn i starten av 2023. Vi har enda ikke sett full effekt av rentehevingene i andre halvår i fjor, det vil nok merkes i enda stor grad fremover, sa sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.