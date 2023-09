Artikkelen fortsetter under annonsen

August er den andre måneden med fall i år, også i mai falt prisene i hovedstaden – den gang med 1,2 prosent.

– Vanlig sesongmønster er at prisene stiger i august, så dette var klart svakere enn normalt. Noe av nedgangen må ses i lys av at det ble omsatt en lavere andel ett- og toromsleiligheter i august enn i juli. Da kvadratmeterprisene er høyere for de små enn de store leilighetene, trekker dette gjennomsnittprisen ned, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Prisnedgangen er den nest største i måneden august siden Obos startet med boligprisstatistikk i 2004, opplyses det. Den største nedgangen var i august 2021.

I snitt har prisene i Oslo steget med 1,4 prosent i august de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt med tre prosent.

På landsbasis har prisene falt 3,6 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 78.600 kroner i Oslo i august, og 67.344 kroner på landsbasis.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

– Med renteøkningen i august og en ny i sikte i september, kombinert med generelt høye levekostnader, vil vi sannsynligvis få en svakere prisutvikling på boliger enn normalt utover høsten, sier Monsvold.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En veldig svak måned

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets sier dette er starten på en svakere bolighøst, både i Oslo og nasjonalt.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Boligprisene stiger vanligvis 1,4 prosent i august nasjonalt, at det faller to prosent viser en veldig svak måned. Rentehevingene begynner å bite, likevel må man tolke tallene varsomt fordi det er færre boligtransaksjoner i disse tallene enn de fra Eiendom Norge, sier Midtgaard.

Midtgaard peker på at det også er unormalt mange boliger på markedet. I juli var det 14.300 usolgte boliger på markedet – og normalt sett er det 11.200 usolgte boliger.

– Det bygger seg opp en fallhøyde, legger Midtgaard til.

Hun venter at fallet vil fortsette utover høsten.

– Husholdningene har gått fra rekordlave renter til høye nivåer. Norges Bank anslår at rentebelastningen ved utgangen av året vil være den høyeste siden slutten av 90-tallet. Hvis det ikke faller mer utover høsten blir jeg overrasket, sier hun.

Flere utfordringer

Boligmarkedet har så langt i år hatt flere utfordringer. Tolv rentehevinger fra Norges Bank på halvannet år har blant annet preget igangsetting av nye boliger og salget av nye boliger.

I august skrev DN at salget av nye boliger i første halvår av 2023 var 39 prosent lavere, sammenlignet med samme periode i fjor. Igangsettingen av nye boliger var 43 prosent lavere i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.