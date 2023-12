Artikkelen fortsetter under annonsen

Obos-prisene i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november, melder boligbyggelaget fredag. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.

– Etter et større prisfall på Obos-boliger i Oslo enn normalt i oktober, holdt prisene seg omtrent uendret fra oktober til november, sier Obos' sjeføkonom Sissel Monsvold.

Prisutviklingen var omtrent som snittet de siste ti årene, dersom man ser bort fra en unormalt svak november-måned i 2022.

– Vi hadde ventet at prisene i hovedstaden ville falle også i november i år, men markedet for brukte Obos-boliger i Oslo har i det store og hele vært mer motstandsdyktig mot renteøkninger og økte levekostnader enn antatt, fortsetter Monsvold.

Tallene for forrige måned kommer etter et fall på 1,6 prosent fra september til oktober, da det ble klart at nedgangen var større en snittet siste ti år.

Færre salg

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

I snitt har prisene vært uendret i november i perioden 2012 til 2021.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget 2,8 prosent.

På landsbasis har prisene steget 2,3 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 76 .640 kroner i Oslo i november, og 65.885 kroner på landsbasis.

Det går videre frem at det ble omsatt 12 prosent færre Obos-boliger i Oslo i november i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Målt mot snittet siste fem år var nedgangen 13 prosent.

Obos venter svak utvikling i boligprisene i desember, noe som er vanlig for årstiden, før det tror prisene vil stige noe på nyåret.

Eiendom Norge kommer med sin landsomfattende boligprisstatistikk neste uke.

