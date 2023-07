Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisene for brukte Obos-boliger steg 0,9 prosent på landsbasis fra mai til juni, fremgår det av ferske tall fra boligbyggelaget. I Oslo var prisoppgangen på 0,6 prosent.

Dermed har prisene på Obos-boliger steget hver måned i 2023, med unntak av i mai, da det ble et prisfall på 1,2 prosent i Oslo og 0,7 prosent på landsbasis.

– Det normale er at Obos-prisene faller noe i juni, men ser vi mai og juni under ett har prisene ligget ganske flatt siden april. Det er i tråd med forventningene vi har hatt om at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle gi en utflating i prisene inn mot sommeren, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Prisene har falt

Boligbyggelaget fastslår at markedet er roligere, selv om både antall omsetninger, bruk av forkjøpsrett og omsetningshastighet tyder på at det fortsatt er et marked som fungerer bra.

Det siste året har Obos-prisene falt én prosent på landsbasis og 1,1 prosent i Oslo.

Vanlig sesongmønster i markedet er at prisene stiger noe i august for så å falle noe utover høsten.

– Dobbel renteheving i juni kombinert med allerede høye levekostnader vil sannsynligvis gi en svakere prisutvikling enn normalt i høst. Sannsynligheten for at styringsrenten ender på 4,25 prosent innen september har økt. Det betyr boliglånsrenter på nærmere seks prosent for en del låntakere, sier sjeføkonom Monsvold.

