Artikkelen fortsetter under annonsen

Obos-prisene falt 1,6 prosent fra september til oktober i Oslo, fremgår det av den ferske Obos-statistikken onsdag ettermiddag.

– Vanlig sesongmønster er at prisene går ned i oktober, men fallet i år var større enn snittet de siste ti årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. Fallet i oktober kommer etter et fall på 1,1 prosent i Oslo i september.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. På landsbasis gikk prisene ned 0,8 prosent.

I snitt har prisene i Oslo falt 1 prosent i oktober de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 2,2 prosent.

På landsbasis har prisene falt 1,9 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 76.509 kroner i Oslo i oktober, og 65.923 kroner på landsbasis.

Ikke tatt knekken på markedet

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier boligprisfallet ikke ble så dramatisk som man kunne trodd, men Obos-fallet i Oslo og nasjonalt er større enn tidligere.

Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard. (Foto: Per Thrana) Mer...

Hun legger til at Obos-statistikken må tolkes varsomt fordi den ikke tar for seg like alle boligsalgene i markedet, og den endelige fasiten på boligmarkedet vil først komme fredag.

– Disse rentehevingene har ikke tatt knekken på boligmarkedet ennå. Vi har en teori om at renteoppgang ikke påvirker boligmarkedet like mye som rentenedgang, sier Midtgaard.

Basert på dagens rentenivå og kostnadsøkningene som har vært burde boligprisene falt nær 10 prosent sett i historisk sammenheng, ifølge Midtgaard.

Handelsbanken venter at boligprisene i år vil falle to prosent, og at vårens sterke oppgang vil være korrigert ved utgangen av året.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Midtgaard og hennes kollegaer i Handelsbanken har likevel troen på at markedet vil snu relativt raskt, raskere enn mange av de andre økonomikollegaene her hjemme. Midtgaard peker på at flere forhold trekker mot en prisoppgang, enn en nedgang.

– Til våren tror vi på en boligprisvekst som er sterkere enn normalt. Det er ganske lenge før det ventes et rentekutt fra Norges Bank. Grunnen er en høy lønnsvekst, på nær fem prosent, og at det er blitt bygget lite, og at det vil være et massivt boligunderskudd allerede neste, spesielt i Oslo, sier Midtgaard.

Lav aktivitet

I pressemeldingen fra Obos fremgår det at det ble omsatt flere boliger i Oslo i år enn i fjor, men at aktiviteten likevel er lav sammenlignet med måneden de siste fem årene.

I september viste Eiendom Norges statistikk nær 19.000 usolgte boliger, som er det høyeste siden årene før finanskrisen i 2008.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Usikkerhet kan bidra til at flere ønsker å selge boligen de har før de kjøper ny. Dette taler for at vi sannsynligvis får en svakere prisutvikling enn normalt resten av året. Samtidig er arbeidsmarkedet fortsatt stramt og lønnsveksten høy. Det demper prisfallet, sier Monsvold.

Bekymret for boligbygging

Boligbyggingen har som kjent falt til rekordsvake nivåer i år. Det er igangsatt rundt 8.600 boliger i hele Norge, mens det årlige behovet er nærmere 30.000 boliger.

– Det blir vondt verre for boligbyggingen om Norges Bank hever renten mer. Det vil føre til at det blir svært få nye boliger på markedet de neste årene, noe som gjør det det enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo og i andre pressområder, sier Monsvold.

Fredag legger Eiendom Norge frem utviklingen for hele landets boligmarked, og det er en bred forventning om at fasiten vil vise ett fall.

Slik ville Monopol-brettet sett ut i dagens boligmarked: Særlig to steder skiller seg ut Brettspillet Monopol har siden 1950-tallet vært et populært spill i mange hjem. Men hvilket gater og områder hadde egentlig vært dyrest, om man hadde laget det etter dagens boligpriser i Oslo? 02:58 Publisert: 20.08.23 — 01:58

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.