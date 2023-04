Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er normalt at prisene stiger i mars, men økningen i år var større enn ventet, og godt over gjennomsnittet for mars de ti siste årene. Det viser at det fortsatt oppnås høye priser på boligene som omsettes. Vi hadde sett for oss at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite, men lettelser i utlånsforskriften synes å ha løftet etterspørselen, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

I Oslo steg prisene 1,4 prosent i mars, mens på landsbasis økte prisene med 1,5 prosent. Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 79.012 kroner i Oslo-området i mars, og

67.853 kroner på landsbasis, heter det i pressemeldingen.

Vil dempes

Monsvold tror de varslede renteøkningene vil føre til at boligprisveksten dempes utover året.

– Vi antar at økte utlånsrenter og fortsatt høye levekostnader vil dempe prisveksten, og at prisene vil flate ut de neste månedene. I høst antas prisene å falle noe nominelt, slik de pleier å gjøre. Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis, sier hun.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Pleier å stige om våren

Onsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem ferske tall for boligprisenes utvikling i mars. Som vanlig er spørsmålet hvordan økte renter slår ut i boligstatistikken.

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, observerer at den siste tidens dyrtid, med kraftig inflasjon, økende renter og stadig høye strømpriser, ikke minker nordmenns opptatthet av boligmarkedet.

– Vi tror på en sesongjustert boligprisvekst på 0,1 prosent i mars, sier Midtgaard.

Boligprisene pleier å stige i vårmåneden. Handelsbanken anslår en nominell prisvekst på 0,5 prosent, noe som er litt mer enn normalt, etter at også februar fikk sterkere boligprisvekst enn normalt.