Norges nest rikeste mann, Odd Reitan, har drømt om å kjøpe Hotell Britannia helt siden han var 14. Og i 2015 ble drømmen oppfylt, etter at han fikk kjøpt trønderhotellet av Olav Thon.

Men etter at hotellet åpnet igjen i 2019 har det bare tapt penger. I løpet av de siste fire årene har hotellet gått med 250 millioner kroner i underskudd.

Dette kommer etter at Reitan brukte 1,2 milliarder kroner på renoveringen av det ærbødige luksushotellet fra 1870.

Berit Hvalryg, presseansvarlig for Odd Reitan og holdingselskapet, ønsker ikke å kommentere underskuddet og viser til et intervju hotelldirektør Arild Sjødin gjorde med MN24, som først omtalte resultatet.

– Det koster å investere i flinke folk, fantastisk mat og topp service. Det Britannia har gjort kommer hele byen til gode, men det krever som sagt store investeringer. Da er det fantastisk for både hotellet og byen med en eier som Odd Reitan, uttalte Sjødin da til MN24.

Hotellet går i underskudd, til tross for at driftsinntektene nesten har doblet seg. Dette blir dekket konsernbidrag fra moderselskapet Reitan as.

– Vi må spisse det vi gjør, og tenke mer lønnsomhet. Det handler ikke om å være mindre ambisiøs, mer om å jobbe litt smartere, for eksempel. Kanskje handler det litt om erfaring i organisasjonen også, så jeg tror alt ligger til rette for at vi finner gode løsninger for å levere bedre resultater fremover, sa Sjødin til samme avis.

Luksus koster: Hotell Britannia går igjen med millionunderskudd for femte år på rad.

Kostnad per rom

I fjor sluttet Mikael Forselius etter seks år som toppsjef på Britannia. Han ble blant annet kjent fra tv-serien om femstjernershotellet.

Luksushotellet har 257 rom, i tillegg til seks restauranter.

Fordeler man underskuddet for 2022 på antall rom i hotellet, tilsvarer tapet 671 kroner per rom, hver dag gjennom hele året.

Underskuddet i fjor kom i en periode hvor hotellprisene var stigende.

I årsberetningen fra styret står det at «fremover skal selskapet etter hvert kunne vise lønnsom drift og avkastning til eierne foruten trygge arbeidsplasser for ansatte.»

I tillegg til hotellet planlegger Reitan i 2025 å åpne to nye kulturbygg i samme gate, henholdsvis kunstmuseet Posten Moderne og teateret Nye Hjorten Teater. Det forventes at disse skal lede til økt aktivitet rundt hotellet.

