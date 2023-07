Artikkelen fortsetter under annonsen

Til Eiendomswatch opplyser konsernsjef Kjetil Nilsen at Thon etter mange år som styreleder, og i en alder av 100 år, fant det naturlig å trappe ned arbeidsmengden.

Nilsen overtar nå som styreleder. Ifølge Brønnøysundregistrene skjedde endringen mandag 10. juli.

Thon ble født 29. juni 1923 i Ål i Hallingdal. Han vokste opp på gården Thon, som den yngste av fire søsken. Han har siden 1940-tallet hatt store interesser i norsk næringsliv.

Konsernet Olav Thon-gruppen as omfatter i dag en rekke virksomheter, hvorav kjernen er hotell og eiendom.

I 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sine eiendommer og aksjer i Olav Thon-gruppen as, til en verdi av 25 milliarder kroner, til Olav Thon Stiftelsen. Thon pensjonerte seg som 98-åring i 2022.

100-årsfeiringen

Olav Thon fylte 100 år 29. juni. Sammen med kona Sissel Berdal Haga hilste han folk fra trappen til Hotel Bristol i Oslo sentrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes det er nesten utrolig å bli 100 år, sa han.

En jernhelse til tross, så synes Thon at de siste årene har vært krevende. Han har nemlig artrose, altså slitasjegikt i knærne. Det har gjort at den gamle friluftsmannen sliter med å gå.

– Jeg synes nok at årene som kommer fra 90–95 og sånn, er tyngre enn jeg hadde ventet. Jeg beveger meg for lite, og jeg kommer ikke rundt. Jeg vil gjerne delta mer, men synes ikke jeg får det til på samme måte som før, sa han til Nettavisen.

Olav Thon er 100 år: – Man blir ikke 150 DN fulgte Olav Thon det siste året mot hundreårsdagen. 13:00 Publisert: 13.06.23 — 05:19

Bettan og korps

Seansen på bursdagen ble åpnet med innslag av trompetist Ole Edvard Antonsen og bursdagssang. Elisabeth «Bettan» Andreassen opptrådte med blant annet «La det swinge», som en tydelig fornøyd Thon digget til.

– Jeg ønsker deg all lykke i de neste 100, og på dagen din i dag, sa Bettan.

Kampen Janitsjarorkester avsluttet opplegget, der de fremmøtte fikk iskrem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.