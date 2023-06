Artikkelen fortsetter under annonsen

Hytta på vestsiden av Bleikøya ligger 15–20 minutter med ferge fra Aker Brygge, bare tre minutter fra fergekaien. Finn-annonsen lokker med «panoramautsikt til sjøen i retning Bjørvika, Hovedøya, Lindøya og sydover i fjorden».

Det trekkes i tillegg frem kvaliteter som at hytta er vestvendt med kveldsol og at den ligger i første rekke mot sjøen og cirka 30 meter fra strandlinjen der det er fine badeplasser og rekreasjonsområder. Det følger også med en båtplass.

– Den lå først ute til 6,8 millioner, som er normal prising. Men den henger fortsatt, så nå har vi redusert prisen til 6,3 millioner, sier eiendomsmegler Marius Berger, partner hos Sem & Johnsen.

Hytta på Bleikøya er bygget i 1930, har primærrom på 36 kvadratmeter og står på festet tomt.

Faste årlige utgifter er på vel 17.000 kroner, som dekker festeavgift til Oslo kommune, veiavgift, båtplass og reparasjon av felles elektrisk anlegg.

Bråstopp for fritidsboliger

Berger forteller om at meget stille marked generelt for fritidsboliger. Det gjelder også i indre Oslofjord, der han for tiden har fire eiendommer ute for salg.

– Det er et stille marked preget av nedkjøling. Kjøperne er forsiktige og i villrede, og de avventer situasjonen, sier Berger.

Han sier markedet for fritidsboliger er det første som rammes når rentene stiger og folk får mindre penger mellom hendene.

På Bleikøya-hytta har han hatt knapt ti stykker på visning, mens det på toppen før og under pandemien var flere ganger så mange på visning på hyttene på disse øyene rett utenfor Oslo sentrum.

De rundt 600 minihyttene på øyene i indre Oslofjord, Bleikøya, Lindøya og Nakholmen, ble hovedsakelig bygget med enkel standard i mellomkrigstiden. Det er meget strengt regulert hva som kan gjøres av endringer og utbygg. Den maksimalt tillatte størrelsen er 32 kvadratmeter pluss hems, eller 40 kvadratmeter på ett gulv, og innlagt vann er ikke tillatt og utedo er vanlig, og hyttene er derfor kun egnet for bruk i sommerhalvåret.

Krever egenkapital

Siden hyttene ligger på festet grunn, og kjøpet kan ikke pantsettes, kreves det at kjøperen stiller med solid egenkapital. Enkelte salg skjer også utenfor det åpne markedet. Og ettersom prisene ikke fanges opp i noe register, kan det være vanskelig å ha nøyaktig oversikt over alle transaksjoner.

DN skrev i 2020 om en hytte på Bleikøya som ble solgt for 6,4 millioner kroner, som da var prisrekord.

Berger er trygg på at hytta på Bleikøya snart blir solgt, så snart noen bare gjør det første utfallet.

– Jeg er nesten hundre prosent sikker på salg, men kjøperne er usikre. Vi må bare få noen til å starte budrunden, slik at kjøperne får vite hvor prisnivået ligger, sier Berger.