Rederarving og kunstsamler Petter Olsen har havnet i store økonomiske problemer, og må selge unna eiendeler for å betale kreditorer.

Olsen har blant annet et lån på 550 millioner i DNB, som er sikret med pant for 700 millioner kroner både i eiendommen på Gjettum i Bærum og praktgården Ramme Gård i Hvitsten. Lånet er forfalt til betaling, og DNB har varslet om tvangssalg.

Olsen gikk i september til Oslo tingrett og ba om hjelp til å forhandle med sine långivere og finne en løsning på de store gjeldsproblemene. Tingretten åpnet i begynnelsen av oktober rekonstruksjon av milliardærens personlige økonomi og hans selskap Ramme Gård i Hvitsten i Vestby.

«Begjæringen om rekonstruksjonsforhandling er begrunnet med at skyldneren har alvorlige økonomiske problemer, og at skyldneren ikke har funnet en løsning på gjeldsproblemene», het det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Retten skrev videre at: «Olsen klarer ikke betale gjeld uten å realisere eiendeler» og «Olsen må foreta en ordnet realisasjon av eiendeler for å kunne håndtere økonomien».

Lagt ut for salg

Prosessen med salget av Olsens gigantiske eiendom «Langveis» på Gjettum i Bærum ble igangsatt før det ble åpnet rekonstruksjon.

Eiendomsmegler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen har oppdraget med å selge den 64 mål store eiendommen. Den har tidligere vært forsøkt solgt «off market» med en prisantydning på 85 millioner kroner.

Bonde har tidligere opplyst at han har hatt flere interessenter på visning, uten at dette har ført til salg.

Nå er eiendommen lagt ut for salg på det åpne markedet med en prisantydning på 70 millioner kroner.

Bonde avviser at det er snakk om snakk om priskutt selv om han bekrefter at man tidligere har diskutert en pris på 85 millioner kroner.

– Prisen eiendommen legges ut for på det åpne markedet er satt i samråd med selger, sier Bonde.

Boarealet er oppgitt til å være i underkant av 800 kvadratmeter.

Bonde omtaler eiendommen som «et smykke av en eiendom», og trekker særlig frem hovedhuset, som arkitekt Arnstein Arneberg tegnet i 1939 for Petter og Fred. Olsens far, skipsreder Thomas Olsen.

Eiendommen som selges omfatter fire bruksnumre. I tillegg til hovedhuset «Langveis», medfølger blant annet to mindre eneboliger, en rekke garasjeplasser, stabbur, hønsehus, badstu, karpedam og en park.

Forretningsadvokaten Leif Petter Madsen i Wikborg Rein leder gjeldsforhandlingene med Olsens långivere.

Olsens skisse til løsning er oversendt kreditorene.

– Skisse mottatt og sendt til kreditorer for uttalelse, og så skal det jobbes videre med å fremme et forslag til rekonstruksjon. Noe mer vil jeg ikke si nå, sier Madsen, som har jobbet med en rekke av de største konkursene i Norge de siste 25 årene.

DN har ikke fått en kommentar fra Petter Olsen til saken.

Ifølge Finansavisen skal Olsen denne måneden selge to malerier til anslått verdi på opptil 67 millioner kroner gjennom auksjonshuset Christie's i New York. Det ene maleriet er et portrett malt av Edvard Munch, det andre er et landskapsmotiv av Claude Monet.

Stortap på praktgård

De siste årene har Petter Olsen bygget opp et unikt kulturanlegg på Ramme Gård bestående av et påkostet og kunstrikt hotell, museum, restaurant, gård og et parkanlegg i barokk stil.

Praktgården ligger i Hvitsten, halvveis mellom Oslo og Moss. Her har investoren, kunstsamleren og rederarvingen svidd av 1159 millioner kroner. Anlegget åpnet endelig i 2021, etter å ha vært forsinket i flere år.

I bladet Kapitals siste oversikt over Norges rikeste ble Olsens formue anslått til 1,9 milliarder kroner.

I kjennelsen fra Oslo tingrett kom det videre frem at Olsen ikke har greid å drive Ramme Gård med overskudd. Det står også i kjennelsen at Skatteetaten 18. september varslet ytterligere krav etter at Olsen allerede har tapt en sak om merverdiavgift, der det opprinnelige kravet var på 115 millioner kroner og Olsen så langt har betalt 60 millioner. Skattekravene er knyttet driften av Ramme Gård.

Petter Olsen (75) Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen (75) er en norsk investor.

Er mest kjent som kunstsamler, rederarving og eier av Ramme Gård. Har bygget opp selskapet Firmament.

Var i flere år i en rettsfeide med sin eldre bror Fred Olsen om fordelingen av arven til shippingfamilien Olsen.

Har i en årrekke eid Ramme Gård som var Edvard Munchs bosted. Olsen åpnet hotell på gården i 2020 etter å ha gjort tunge investeringer i eiendommen.

Olsen har en betydelig kunstsamling og var lenge eier av Edvard Munchs «Skrik» i pastell.

Ifølge Kapital var han i fjor god for 1,9 milliarder kroner.

I kjennelsen står det at Skatteetaten har gitt en betalingsutsettelse til 31. mars neste år for resten av millionkravet, som er på 55 millioner kroner.

Skatteetaten har tatt pant for 52,5 millioner kroner i Olsens bil av typen BMW Z4 2.5SI, i eiendommen Ramme gård, fjellgården Darthus i Vågå og privatboligen på Gjettum i Bærum. Det viser opplysninger fra kredittselskapet Soliditet og eiendomsregisteret.

Petter Olsen skrev i en pressemelding samme dag som det ble åpnet rekonstruksjon at på tross av betalingsavtalen med Skatteetaten ble det tatt pant i alle eiendommer tilhørende Olsen 7. september. Dette utlegget har ikke Skatteetaten villet slette, heter det i meldingen.

«Den 18. september varslet Skatteetaten at de ville fremme et ytterligere krav på 226 millioner», heter det i meldingen.

Det var dette siste skattekravet som gjorde at Olsen ba om rekonstruksjon for å få tid til å finne en best mulig løsning for kreditorene og Petter Olsen. Hverken Ramme Gård eller Ramme Fjordhotell med spisesteder vil berøres av den pågående rekonstruksjonen.

«Firmament (Olsens selskap, journ.anm.) har til gode 60 millioner kroner og Sotheby's Financial services har til gode 64 millioner kroner hos Olsen», står det i kjennelsen fra tingretten.

Olsen oppga til tingretten at han har «betydelig verdier og at gjelden vil bli dekket ved et ordnet salg».

Tapte i Høyesterett

Olsen tapte i desember i fjor i Høyesterett, etter en langvarig strid med Skatteetaten om momskompensasjon i hundremillionersklassen.

Skatteetaten har ment at Olsens enorme prosjekt, som han har kalt Gildely, er så kostbart at det ikke har realistisk sjanse til å gå med overskudd på flere tiår.

Skatteetaten mener derfor at prosjektet ikke oppfyller vilkårene for å utgjøre virksomhet i skatte- og momsmessig forstand. For årene fra oppstart i 2012 til og med 2016 krevde Olsen fradrag for 104 millioner kroner i inngående moms, samt skattemessige fradrag for underskudd på 43 millioner kroner.

