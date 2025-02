Sofie Henriette Kvaal Olsen er her helt til venstre i 2015. Petter Olsen er nummer to fra høyre. Bildet er fra et skatte-søksmål mellom Olsen-familien og staten. Advokat Geir Even Asplin viser frem sitt slips. Bente Brat (i rødt i midten) er Petter Olsens tidligere partner.

Foto: Per Ståle Bugjerde