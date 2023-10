Milliardæren Petter Olsen i økonomisk uføre – vil selge privatboligen for 85 millioner 75-åringen er nødt til å selge unna verdier for å rydde opp i en skakkjørt økonomi. Nå ligger hans store prakteiendom i Bærum ute for salg.

3 min Publisert: 19.10.23 — 19.25 Oppdatert: 5 timer siden