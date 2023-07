Artikkelen fortsetter under annonsen

Leiligheten ligger i Inkognitogata 19, rett bak Slottet. Den ble kjøpt til Gunhild Stordalen da forholdet til Petter Stordalen tok slutt.

Denne uken ble leiligheten formelt overført til Gunhild Stordalen. Hun har disponert leiligheten siden sent i 2019, etter at hun flyttet ut av deres felles hjem på Bygdøy i Oslo.

Var eid av hotellimperium

Gunhild og Petter Stordalen, her fotografert før bruddet. (Foto: Pontus Höök/NTB) Mer...

Petter Stordalen kjøpte i november 2019 leiligheten på vel 250 kvadratmeter gjennom sitt selskap Strawberry Fields for 29 millioner kroner, syv millioner kroner over prisantydning. Leiligheten har siden gjennomgått omfattende oppussing.

Bygningen er fra 1896 og har sjenerøs takhøyde. Den romslige leiligheten inneholder blant annet fire soverom, fire stuer, fem ildsteder, to bad og en sydvestvendt balkong. Fordi leiligheten går over hele etasjen er det også utsikt fra vinduer i alle fire himmelretninger. Det er parkering i den private bakgården.

Ute av familien

Helt frem til nå har altså Strawberry Fields stått som eier av leiligheten. Petter Stordalen eier selskapene i Strawberry-gruppen sammen med sine tre barn.

Gunhild Stordalen har hele denne tiden bebodd leiligheten, som hun nå altså eier. Eiendomsoverdragelsen skjedde vederlagsfritt.

Prisstigningen på leiligheten har vært formidabel. I 2008 ble den kjøpt for 8,15 millioner kroner, før den vel et tiår senere altså ble solgt til Stordalen for 29 millioner kroner. Boligprisene i Oslo har siden da steget 24 prosent.

