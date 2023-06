Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Statskog i fjor høst la 2,65 milliarder kroner på bordet, feide konkurrenter av banen og sikret seg tilslaget på landets største jakteiendom, sto regjeringen i en potensiell skvis.

Handelen trengte Stortingets velsignelse: De skulle godkjenne milliardoverføringer som finansierte kjøpet.

Samtidig hadde statens betalingsvilje fått observatører og kjennere til å heve sine øyenbryn i avisspaltene. En av dem, tidligere landbruksmegler Ketil Koppang, kalte kjøpesummen «hinsides». Tre år tidligere verdivurderte han Meraker Brug til 1,4 milliarder.

Men statens vinnerbud hadde også oversteget to verdivurderinger regjeringen selv hadde på bordet, som inntil nå har vært hemmeligholdt og ukjent for offentligheten.

Den ene verdivurderingen kom fra Pareto, Landbruksdepartementets finansielle rådgiver. De vurderte at aksjene i Meraker Brug «kunne være verdt opp mot» 2,4 milliarder kroner, ifølge nye opplysninger fra landbruksminister Sandra Borch (Sp). De er presentert i et brev hun nå har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget, som ettergår handelen.

Den andre verdivurderingen sto Statskog selv for. Den var ikke høyere enn Pareto sin, etter det DN erfarer.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp). (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Viste til andre

Prisen på Meraker var høy nok til at Stortinget måtte godkjenne finansieringen via en egen stortingsproposisjon. I proposisjonen presenterte regjeringen forsikringer rundt kjøpesummen, i form av en ekspertuttalelse fra Pareto. Uttalelsen lød:

«Prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene er innenfor den rammen vi mener andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til».

Borch har ikke besvart DNs spørsmål om hvorfor regjeringen presenterte en uttalelse om potensielle verdivurderinger fra andre – i stedet for å nevne hva Pareto selv mente den var verdt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men overfor kontrollkomiteen har statsråden nå gitt utfyllende svar, der hun forsvarer regjeringens behov for hemmelighold – og samtidig fremholder at Stortinget ble gitt god nok informasjon til å kunne vurdere kjøpet.

Borch vedgår samtidig at Statskog hadde en «utfordrende jobb med verdsettingen og å komme i kjøpsposisjon».

Ønsket om å ikke by mer enn nødvendig for Meraker, måtte dessuten veies opp mot at risikoen for å miste tilslaget ettersom staten ble tvunget til å by i blinde, forklarer statsråden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den hemmelige budgivningen gjorde at ingen interessenter fikk vite om hverandres bud.

«Foretaket var nødt til å heve sitt første indikative bud for i det hele tatt å få mulighet til å delta videre i prosessen. Salget av AS Meraker Brug foregikk dessuten i en lukket budrunde, og foretaket måtte ta høyde for at dette var en eiendom som ville være interessant for både norske og utenlandske investorer», skriver Borch til kontrollkomiteen.

«Aggressive vurderinger»

Hun viser til følgende uttalelse fra selger:

«Interessen rundt AS Meraker Brug har vært stor. Flere norske og utenlandske aktører har vært med i prosessen».

Den hemmelige prosessen gjør at det meste fortsatt er helt ukjent om hvem dette er, hvor mange det var, og hva disse var villig til å legge på bordet for eiendommen.

DN har tidligere skrevet at Kjell Inge Røkke og Aker var svært interessert, og nær ved å lande en avtale som ville priset alle aksjene i Meraker Brug til cirka 1,8 milliarder kroner.

Kontrollkomiteen har i flere spørsmål utfordret statsråden på at regjeringen ikke fortalte Stortinget om de lavere verdivurderingene, da finansieringen av kjøpet ble hastebehandlet.

«Verdivurdering vil alltid være skjønnsmessig, og ulike aktører vil komme frem til ulik pris. Dette gjelder særlig for et så komplekst selskap som AS Meraker Brug, med ulike verdidrivere og få muligheter til å sammenligne pris. For å få kjøpt en eiendom i et fritt marked er det markedsprisen som gjelder», svarer Borch.

Mens Pareto selv verdsatte eiendommen til inntil 2,4 milliarder, vurderte regjeringens rådgiver at andre budgivere «kunne legge mer aggressive vurderinger til grunn» i sine kalkyler. Dette kunne i så fall verdsatt aksjene til opp mot 2,8 milliarder, ifølge Borch.

Det er altså den siste summen som gjør at Pareto kunne uttale at kjøpsprisen på 2,65 milliarder var innenfor rammen andre budgivere kanskje kunne gi.

Borch: Undervurderte skogen

«Dette var etter mitt syn tilstrekkelig informasjon for at Stortinget kunne gjøre sin vurdering knyttet til om kjøpet var gjennomført på markedsmessige vilkår», skriver Borch.

«Gitt at verdivurderinger er anslag og beheftet med usikkerhet, samt at informasjonen fra selger indikerte at det var flere andre interesserte kjøpere, ble det vurdert at kjøpesummen på 2,65 mrd. kroner kunne vurderes som markedsmessig», fortsetter hun.

Kontrollkomiteen har stusset over flere forhold ved prisvurderingene: Statskogs verdsettelse av totalverdien av Meraker Brug økte plutselig «kraftig» fra et styremøte i august til et nytt møte i september i fjor høst, ifølge komiteen. Dette skal ha vært i sluttspurten av forhandlingsprosessen. Regjeringen annonserte kjøpet 19. oktober.

Borch svarer at verdivurderingen underveis i prosessen har vært et «levende dokument som er blitt oppdatert etter hvert som informasjon og kunnskap om eiendommene er blitt kjent for Statskog».

Den viktigste årsaken til at verdivurderingen ble jekket opp, er knyttet til skogen på Meraker, forklarer Borch: Det ble avdekket en feil i tidligere beregninger, der produksjonsevne til skogen var undervurdert – noe som dermed undervurderte verdien av den.

Realavkastningskravet for skogverdiene ble også redusert fra 1,5 til 1,375 prosent, ifølge Borch.

Tvil om lønnsomhet

Pareto mente på sin side at Statskog hadde lagt til grunn et for lavt avkastningskrav for eiendommen, opplyser kontrollkomiteen, noe de også har utfordret statsråden på.

Flere har tidligere uttalt at kjøpesummen umulig lar seg forsvare dersom avkastningskrav skal legges til grunn.

– Det er helt klart at prisen som er oppnådd, den er ikke mulig å forsvare fra et rent avkastningsmål. Prisen er for høy til å kunne tjene de pengene inn igjen, har Jon-Aksel Torgersen, tidligere Meraker-styremedlem gjennom 20 år, sagt til DN.

Spørsmålet står sentralt for kontrollkomiteen: Kjøpet av Meraker Brug ble budsjettert som en lånetransaksjon «under streken», men et krav for at dette skal være lov, er at plasseringen gir «en forventet avkastning som svarer til risikoen».

– Skulle de vilkårene være brutt, står vi overfor en alvorlig situasjon, uttalte kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til DN tidligere i juni.

I sine svar til komiteen understreker Borch at Statskogs kommersielle virksomhet ikke er underlagt noe spesifikt avkastningskrav – men at det generelt forventes at «foretakets ressurser utnyttes bærekraftig».

Frølich: – Fortsatt stor tvil

Hun mener vilkåret ikke er brutt:

«Som det fremgår av verdivurderingene fra Statskog SF og departementets rådgiver Pareto Securities AS, har det vært noe ulik vurdering av avkastningskrav. Samtidig har departementets rådgiver vurdert at kjøpesummen er innenfor rammen av en markedsmessig verdsettelse av aksjene. På denne bakgrunn er det vurdert at kapitaltilførselen til Statskog SF vil gi staten en avkastning i tråd med det en finansiell investor ville ha krevd».

– Jeg synes statsråden og regjeringen danser rundt en del av spørsmålene vi hadde, sier lederen av kontrollkomiteen om svarene de nå har mottatt.

– Det er to store hovedspørsmål vi søker klarhet i: Overholdt regjeringen informasjonsplikten da de lavere verdivurderingene ikke ble nevnt for Stortinget? Og var det grunnlag for å regne dette som en finansiell investering som kan føres «under streken»? Vi har fortsatt stor tvil på begge punkter, sier Frølich.

Han utelukker ikke at det blir nødvendig å åpne egen sak med høringer, men sier komiteen ikke tar stilling til dette enda.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.