Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mange som vil selge boligen sin, men færre som faktisk har fått solgt den.

Hos Privatmegleren, en av landets største meglerkjeder, har eiendomsmeglerne så langt i år tegnet rundt 30 prosent flere salgsoppdrag enn antallet boliger de har solgt.

– Spriket mellom salgsoppdrag og antallet salg har aldri før vært så høyt. Det vanlige er et oppdragsoverskudd på 15 prosent, sier kjedens toppsjef, Grethe Meier.

– Det sier jo litt om hvordan høsten blir. Det er mange boliger som skal ut i markedet etter sommeren, og da vil også renteeffekten bite mer.

Rentehopp og dyrtid har lenge blitt spådd å gjøre sine innhugg i bankenes finansieringsbeviser, svekke nordmenns boligappetitt og sende salgsprisene utfor.

Så langt i år har det ikke skjedd: Økonomer har i stedet latt seg forbløffe av en prisutvikling som holder seg overraskende frisk, tross atter nye rentehevinger og stadig trangere husholdningsbudsjetter.

DNs Anita Hoemsnes om boligmarkedet : – Nå kan trenden snu Boligmarkedet fortsetter å overraske. Mange har trodd boligprisene skulle falle i år. Det har de ikke gjort, men nå kan trenden snu, forklarer DNs kommentator Anita Hoemsnes. 01:35 Publisert: 22.06.23 — 11:56

Mener pilene snur nå

I mai passerte boligprisene i Norge sågar ny «all-time high», med salgspriser så vidt over den forrige pristoppen før høstens dype nedtur i fjor.

I ettertid har flere pekt på regjeringens oppmykning av utlånsforskriften fra nyttår som en viktig forklaring, der kravet til å tåle fremtidige rentehevinger ble senket markant.

Men nå står boligmarkedet igjen for fall, ifølge tre meglerdirektører, som sitter på juni-salgstall for sine kjeder før bransjens offisielle salgstall for juni slippes onsdag klokken 11.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gjennom juni har vi sett en klar tendens til at antall usolgte boliger øker, og det selges færre enn det legges ut. Denne situasjonen fører til tøffere konkurranse om kjøperne. Normalt er august en god salgsmåned, men jeg tror høsten kan bli tøffere med flere usolgte boliger og fall i boligprisene, sier regionsjef Espen Skotvold i DNB Eiendom.

Trekker dyre boliger fra markedet

Hedda Ulvness, direktøren for meglerkjeden Eie, sier en «ny forsiktighet» råder i markedet: Boliger som i utgangspunktet er attraktive og lettsolgte, vurderes nå som for dyre. Og det er i snitt færre som stikker innom på hver visning.

– I de høyere prissegmentene har en del boliger blitt trukket fra markedet, sier Ulvness.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De ble for tungsolgte?

– Ja, kjøperne vil prøve igjen senere. Det blir mange boliger i markedet til høsten. Det er jo masse som skal ut, sier hun.

Meglertoppen sier det tok sin tid, men at det er åpenbart at rentehevingene slår inn nå.

– Markedet holder fortsatt koken, men målt mot tidligere i år har det stoppet litt opp. Vi ser færre på visninger, og vi ser en endring i hvordan folk vil bo: Folk som flyttet ut i større hus med hage under pandemien da renten var rekordlav, vil nå nedskalere til mindre, billigere boliger. Eller flytte til billigere steder.

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling, sier dyrere objekter er blitt trukket fra markedet. Det bidrar til et stort høstslipp. (Foto: Gunnar Blöndal) Mer...

Væreffekt

Som DN har skrevet, har et knippe banker allerede begynt å kreve over seks prosents effektiv boligrente. Flere står for tur fremover, ettersom Norges Bank vurderer at de fortsatt er et halvt prosentpoeng unna rentetoppen.

Ulvness ser ikke bort ifra at det ikke bare er rentesjokket, men også strålende sol og temperaturer opp mot 30 grader på Østlandet, som har bidratt til å dempe lysten til å farte rundt på visninger den siste måneden.

– Uansett ser vi nå et merkbart skifte i markedet. Jeg tror vi får boligprisfall i juni, både for Oslo og på landsbasis. Men noe dramatisk fall ser jeg ikke tegn til nå, sier Ulvness.

Meier i Privatmegleren har en lignende analyse. Hun spår et lite prisfall på 0,5 prosent i juni.

– Jeg tror både priser og salgsvolumer vil falle svakt. Men jeg tror ikke nedgangen blir så sterk som rentehoppene tilsier.

– Hvorfor ikke?

– Det er et godt spørsmål, men tallene våre tyder ennå ikke på det. Det er nok en blanding av at utlånsoppmykningen bidrar på kredittsiden, nordmenn holder seg i jobb, og flere har fortsatt sparing å tappe av. Jeg tror ikke renteeffekten kjennes ordentlig på kroppen enda, men den vil merkes bedre fremover, sier Meier.

Banker kan si stopp

Både Ulvness og Meier tror fallende juni-priser vil ledsages av en sterkere nedtur etter sommerferien, når det er ventet nye rentehopp samtidig som mange boliger skal legges ut.

I Norge er det vanlig at boligprisene faller svakt gjennom høsten, men Meier tipper prisfallet blir noe større enn normalt i månedene fremover.

– Det ligger an til at vi får et tilbudsoverskudd som legger en ekstra demper på prisutviklingen, sier hun.

Regionsjefen i DNB Eiendom sier det er «liten tvil» om at dobbelthevingen i juni og en ny sannsynlig heving i august vil bidra til en kjøligere prisutvikling.

– Hittil i år er det kanskje hodet som har sagt stopp i en budrunde, men med en spådd lånerente på rundt seks prosent vil det kanskje være banken som sier stopp, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.