Boligmarkedet i Norge har startet året med et lite comeback, etter den kraftige nedturen som fulgte dyrtid og doble rentehevinger i fjor. I januar ble brukte boliger tre prosent dyrere i snitt, og salgsprisene løftet seg ytterligere 1,5 prosent i februar.

Årets første boligmåneder er historisk sett også de sterkeste, men både meglerbransjen og flere økonomer lar seg overraske over at markedet holder såpass god stand.

Men nå ulmer nye rentehevinger i horisonten. I markedet prises det inn at styringsrenten jekkes opp med et helt prosentpoeng til, altså fire normale hevinger på 25 basispunkter hver – med en rentetopp på 3,75 prosent til høsten.

I så fall vil denne vinteres opptur fort være glemt, mener Macic, som er sjeføkonom i Prognosesenteret.

– Får vi fire nye hevinger på toppen av alle vi allerede har hatt, vil boligprisfallet bli langt kraftigere enn først anslått. Vi snakker fort åtte til ti prosent boligprisfall for hele året, målt ved utgangen av desember, sier Macic.

– Sparekontoer er tappet

– Hvorfor såpass mye?

– Hittil har effekten av renteøkningene blitt dempet av alle pengene husholdningene sparte opp under pandemien. Men herfra vil alle nye hevinger ha sterk effekt. SSBs nyeste tall viser at husholdningenes sparing har falt dramatisk. Sparekontoer er tappet, og nå er det ikke mer å ta av. Og ikke er det utsikter til særlig med reallønnsvekst heller, sier sjeføkonomen:

– Og når sparekontoene omsider er tømt, må konsum og forbruk falle. Jeg tror boligkjøpere har startet året med voldsomt mye optimisme, men når konsumet fremover vil synke og ledigheten stiger, vil vi se negative ringvirkninger på både boligmarkedet og resten av økonomien.

Macic venter en «ganske svak boligprisutvikling» allerede fra mars, og at markedet ikke vil normaliseres før rentetoppen er nådd.

At boligprisene skal falle så mye som 10 prosent, fordrer imidlertid at styringsrenten faktisk heves like mye som markedet nå venter, understreker Macic – som selv er tvilende til at en så høy rentetopp.

Hvis det skjer, blir det likevel udramatisk, mener sjeføkonomen, som påpeker at boligprisveksten var ekstremt sterk under pandemien.

– Det vil uansett ikke være noe krakk, sier hun.

Handelsbankens seniorøkonom Sara Midtgaard. (Foto: Per Thrana) Mer...

Tror boligprisfallet blir mindre

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror boligmarkedet vil holde koken litt lengre før pilene omsider snur.

– Vi venter en positiv sesongjustert vekst helt frem til mai, hvor vi tror boligprisutviklingen tar en brå vending med et større sesongjustert fall i sommer, sier hun.

Handelsbanken tror at Norges Bank vil oppjustere sin rentebane til en topp på 3,75 prosent, men tviler på at det vil trigge like stort boligprisfall som Macic venter – Midtgaard anslår en nedgang på «litt over 4 prosent» for året, målt fra desember til desember.

Hun viser til at oppmykningen av boliglånsreglene trekker i motsatt retning, og da særlig i Oslo, hvor kapitalkravet for sekundærboliger er senket kraftig, noe som ventes å friste flere investorer.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener det først og fremst er boliglånsforskriften som har stoppet folk fra å ta lån, snarere enn rentene.

– Spørsmålet er når man møter veggen

– Vi har en «maksekultur» med kjøp så tidlig og så mye som mulig med så mye lån du kan få, uavhengig av rentene. Ved å endre stresstesten fra fem til tre prosent har dette maksebeløpet økt, og det ser vi nå på at boligprisene igjen stiger, sier Andreassen.

Han sier det skumle for husholdningene nå er at sparepengene er i ferd med å ta slutt, samtidig som renteforventningene har steget kraftig. Den forventede rentetoppen på 3,75 prosent vil gi en boliglånsrente på over fem prosent. Samtidig påpeker han at spareraten i Norge nå er i minus, og at den ikke har vært så lav siden 1989.

– Husholdningene ble holdt i sjakk av hvor mye de får låne, og dette bare fortsetter. Pengene renner ut, feil vei, fordi kostnadene til å betjene lån har steget vanvittig mye. Spørsmålet er når man møter veggen, men samtidig har økonomien og sysselsettingen gått bedre enn ventet og fryktet, sier Andreassen.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets viser også til endringen i boliglånsforskriften, som hun mener har fått overraskende rask effekt.

– Fremover i 2023 ser vi for oss en lite dramatisk utvikling, kanskje med en liten oppgang, sier hun om boligmarkedet.