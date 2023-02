Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiendomsselskapet Entra la fredag morgen frem resultater for fjerde kvartal og 2022. Rapporten viser at Entra fikk et underskudd før skatt på 206 millioner kroner i årets siste kvartal. Det er en kraftig nedgang fra samme kvartal året før, da selskapet hadde et resultat før skatt på 3,2 milliarder kroner. Resultatet er tynget av nedskrivninger på en halv milliard kroner i kvartalet.

Også for fjoråret sett under ett var resultatet kraftig forverret. Entra tapte 467 millioner kroner før skatt i 2022, mot et overskudd før skatt på drøyt 6,8 milliarder kroner i 2021.

Leieinntektene økte både kvartalsvis og på årsbasis, og endte på 3,1 milliarder kroner i 2022.

For eiendomsdriften var resultatene bedre, med et resultat på 1,6 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på nær 100 millioner kroner fra året før.

Styret i Entra foreslår et utbytte på 2,5 kroner per aksje for andre halvår i 2022. Det totale utbyttet for 2022 blir dermed 5,1 kroner per aksje, som er det samme beløpet som i 2021.

Da handelen på Oslo Børs startet fredag sendte investorene Entra-aksjen ned nær tre prosent.

Entra, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 3158 2508 25,9% Driftsresultat (ebit) 2895 2274 27,3% Resultat før skatt -467 6825 -%

