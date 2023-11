Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter to utsettelser la det skadeskutte eiendomsselskapet SBB endelig frem tall for tredje kvartal mandag morgen.

I rapporten fremgår det et resultat før skatt på minus 3,1 milliarder svenske kroner, av leieinntekter på 1,2 milliarder kroner. Milliardtapet skyldes utelukkende en nedjustering av eiendomsverdiene på 3,5 milliarder svenske kroner. Så langt i år har selskapet skrevet ned verdiene med 10,5 milliarder kroner.

– I løpet av kvartalet har selskapet blitt delt opp i tre klare forretningsområder som er ment å bedre styringen av selskapet, øke åpenheten og forbedre muligheten for å hente ny kapital, sier konsernsjef Leiv Synnes.

Aksjen falt rundt seks prosent i tidlig handel på Stockholm-børsen mandag morgen.

SBB har havnet i en dyp krise når den billige gjelden som ble påtatt før og under pandemien nå har kommet tilbake for å hjemsøke selskapet. I takt med stigende renter og et katastrofalt svensk eiendomsmarked har børsboblen sprukket fullstendig, og aksjen blir nå omsatt for rundt 3,4 kroner. Børsfallet så langt i år er på over 80 prosent.

SBBs konsernsjef Leiv Synnes. (Foto: Marie Mannes/Reuters/NTB) Mer...

Økt belåningsgrad

SBB skriver at et tøft kapitalmarked, kombinert med negative spekulasjoner om selskapets fremtid, har vanskeliggjort refinansieringer og bidratt til svakere likviditet.

Netto rentebærende gjeld, ekskludert hybridkapital, var på 75,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, viser rapporten. Det er ned fra 87 milliarder dollar ved årsskiftet, men belåningsgraden har likevel økt som følge av fallende eiendomsverdier og valutaeffekter.

I løpet av de neste tolv månedene har SBB 13,5 milliarder svenske kroner i gjeld til forfall.

Selskapet må fortsatt styrke likviditeten og peker på både eiendomssalg og utstedelse av aksjer i datterselskaper som muligheter. Den nye konsernstrukturen gjør også at bankfinansiering blir lettere tilgjengelig, ifølge selskapet.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 2,2 milliarder svenske kroner, ned fra 4,4 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Den samlede egenkapitalen var på 50 milliarder svenske kroner, ned 13 milliarder fra årsskiftet.

Brannsalg

SBB satt på eiendommer i Norden for langt over 100 milliarder kroner, men har solgt unna i et voldsomt tempo den siste tiden. Utbyttene er strupt, gründer Ilija Batljan byttet ut som toppsjef og det jobbes nå hardt for å redusere gjelden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tror ikke det løsner før langt ut i neste år

Sent i september sikret selskapet åtte milliarder svenske kroner, etter å ha solgt en liten flik av skole- og barnehageeiendomsselskapet det eier sammen med kanadiske Brookfield. Det ble også da kunngjort en ny selskapsstruktur, «education», «community» og «residential».

Artikkelen fortsetter under annonsen

SBB kvittet seg også med norske eiendommer for totalt 2,8 milliarder kroner i slutten av september, gjennom salget av LHL-sykehuset på Gardermoen, og en tilknyttet utbyggingstomt SBB eier 65 prosent av, for totalt 2,8 milliarder norske kroner. Det var leietageren, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som kjøpte eiendommen.

SBBs kredittrating har videre blitt nedgradert av både S&P og Fitch, som har satt selskapet under såkalt «rating watch» og med en «negative outlook», som betyr at selskapets kapitalsituasjon vurderes som usikker.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.