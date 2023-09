Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er godt fornøyde med å ha kommet frem til en avtale med denne kjøperen, som vil ha en stor interesse for å ivareta Semb Hovedgård som en prakteiendom, sier Einar Nagell-Erichsen i en pressemelding.

Den endelige salgssummen, og hvem som har kjøpt gården, holdes hemmelig.

I 12 år har Nagell-Erichsen forsøkt å kvitte seg med den enorme gården i Borre utenfor Horten sentrum.

Eiendommen har et totalareal på 1672,5 dekar og inneholder blant annet et parkanlegg, rundt 50 stallbokser, ridehall, 18-hulls golfbane, fire tennisbaner, jordbruksareal og skog med blant annet rådyrtroféjakt.

Golfbanen vil fortsatt holdes åpen for golfspillere.

Priskutt

Da gården ble lagt ut for salg i 2011, var prisen satt til 170 millioner kroner.

I denne salgsrunden ble gården først lagt ut til en prisantydning på 100 millioner kroner, før DN i midten av august i år meldte at den ble satt ned til 80 millioner kroner.

– Dette er et dekningssalg grunnet en kjøper som ikke har fulgt kontrakten. Det var en avtale før sommeren som ikke kom helt i orden. Så nå har vi nedjustert prisen i håp om å finne nye kjøpere, sa eiendomsmegler og partner Håvard Nilsen i Partners Eiendomsmegling til DN i august.