– Tallene viser at boligmarkedet fortsatt er ganske hett. Det er lagt ut mange boliger for salg, men omsetningsvolumet er også høyt, så det tyder på at boligkjøperne ikke er blitt skremt av rentehevingene fra Norges Bank, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Boligprisene i Norge steg 0,8 prosent fra april til mai.

Justert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

Rente på fem prosent

Ifølge Midtgaard hadde Norges Bank ventet et sesongjustert fall på 0,4 prosent.

– Dette er ikke noe hinder for Norges Bank i å heve renten enda mer. Norges Bank kan oppjustere rentebanen og signalisere en høy rente over tid med et så sterkt boligmarked. Vi tror husholdningene må planlegge for en boliglånsrente på fem prosent, og der kan den forbli frem til første kvartal 2025.

Styringsrenten i Norge er nå på 3,25 prosent, og en typisk boliglånsrente ligger på like under 4,5 prosent. Flere økonomer venter at Norges Bank vil heve styringsrenten til fire prosent i september.

Midtgaard påpeker at en styringsrente på fire prosent vil innebære en boliglånsrente på 5,25-5,5 prosent.

Forsinket vårflom

Midtgaard venter at boligmarkedet vil kjøle seg ned mot høsten.

– Hittil i år er det leilighetsprisene som har drevet prisveksten, og nå har vi nådd et punkt hvor det blir mer utfordrende særlig for førstegangskjøperne.

Boligprisene i Norge er nå på sitt høyeste nivå noensinne, og har så langt i år steget 7,7 prosent.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener den høye aktiviteten i boligmarkedet henger sammen med at flere kjøpere enn normalt velger å kjøpe bruktbolig.

– De etablerte med god kjøpekraft driver markedet på bekostning av husholdninger som er sterkere berørt av høye renter, sier han.

I likhet med Midtgaard tror han likevel at boligprisveksten vil bli lavere fremover.

– Vi registrerer en forsinket vårflom i boligmarkedet og tilbudet av bruktboliger stiger. Dette vil trolig bidra til å moderere prisutviklingen på kort sikt, sier Geving.

Kjøpekraft i sørvest

I hovedstaden steg prisene 1,1 prosent i mai, og heller ikke i Oslo har prisene vært høyere enn nå.

– Oslo-prisene er høye og mange vil slite med finansieringen når kvadratmeterprisene er over 92.000 kroner i gjennomsnitt og boliglånsrenten nærmer seg fem prosent. Dette vil trolig begrense prisveksten Oslo i nærmeste fremtid. I motsatte ende er Kristiansand og Stavanger hvor husholdningenes kjøpskapasitet tilsier at prisene kan stige relativt mer, sier Geving.

