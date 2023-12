Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag formiddag la Eiendom Norge frem bruktboligstatistikken for november. Boligprisene i Norge falt 1,3 prosent i november.

– I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Rapporten viser at det er store forskjeller rundt om i landet:

I både Oslo og Bergen falt boligprisene 1,0 prosent

I Stavanger og Kristiansand steg boligprisene med henholdsvis 1,5 og 1,1 prosent

I Trondheim falt boligprisene, 1,4 prosent, mens prisene falt 1,3 prosent i Tromsø

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Stavanger og omegn og Kristiansand, med en oppgang på henholdsvis 8,0 og 7,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø med Fauske med minus 2,3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For landet sett under ett har boligprisene steget 1,3 prosent så langt i år.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.