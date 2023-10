Artikkelen fortsetter under annonsen

Eiendomsinvestor Kai Mikaelsen (52) har bygget opp store verdier på Kanariøyene innen hotellvirksomhet. Nylig annonserte han at han var lei skattetrykket i Norge og flytter til Luzern i Sveits.

Nå har Skatteetaten saksøkt 52-åringen for et skattekrav på nær åtte millioner kroner. Etaten har både tatt utlegg i Mikaelsens kontoer, utleiebolig og hans to luksusbiler, en Ferrari Portofino og en Bentley Bentayga for millionkravet. Mikaelsen sier Bentleyen var en gave til kona hans i anledning hennes 40-års dag, men at den har stått på ham grunnet forsikringer.

– Det er ikke hyggelig å måtte forklare slike utlegg for kona, sier Mikaelsen.

Har dårlig likviditet

52-åringen sier at han siden begynnelsen av september i år har prøvd å komme i dialog med Skatteetaten om hva han skal betale i skatt i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har sendt Skatteetaten en betalingsplan for hvordan jeg ville løse dette skattekravet. Jeg sendte også med en forklaring der jeg skrev at jeg hadde dårlig likviditet, men at jeg hadde solgt mye eiendom som jeg får oppgjør for på slutten av året, sier Mikaelsen.

Han reagerer på at han ikke har fått noen respons på sine henvendelser.

– Det at de nå har tatt utlegg i mine eiendeler synes jeg er klønete og fører til mye ekstraarbeid for meg. Det er ubehagelig når en prøver å føre en dialog med Skatteetaten om betalingsplanen. Vi har prøvd titalls ganger å komme i kontakt med saksbehandlere, sier Mikaelsen.

– Det er jo ubehagelig for

Han synes det blir helt feil at Skatteetaten skal gjør det vanskeligere for folk å betale skatten sin.

– Det er jo ubehagelig for nå må jeg jo ta ringerunden til banker og fortelle hva som skjer. Jeg føler jeg har god kontroll og bra oversikt og har løsningen klar, men møter bare taushet hos Skatteetaten. Da gjør jo skatteinnkreveren det bare verre for den det blir tatt utlegg hos, mener Mikaelsen.

52-åringen sier han har fått råd både fra skatteadvokat og revisor og som har sagt at han ikke skal betale inn formuesskatten fordi den skal endres siden jeg har flyttet til Sveits.

– Jeg har prøvd å sette formuesskatten til null, så har jeg skrevet forklaring på dette, men det har de ikke hensyntatt, sier han.

Han viser også til at han har betalt inn nær 2,5 millioner kroner i skatt i år som er i henhold til den nedbetalingsplanen han sendte skattemyndighetene. Han viser til sin skatteekspert som sier det er feil at han skal betale inn formuesskatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så det skulle jeg bare sette i null og så får vi avslag på det fra Skatteetetaten. Så starter denne prosessen her med søknad om betalingsplan. Jeg har fulgt planen til punkt og prikke, og så mener jeg det ikke er noen grunn til at de ikke skal akseptere den planen, sier Mikaelsen.

Kai Mikaelsen eier og drifter hotellvirksomhet på Kanariøyene (Foto: Linda Helen Næsfeldt) Mer...

Formuen er krympet

Mikaelsen betalte selv en skatt på 11,2 millioner kroner i fjor. Han hadde en skattelignet formue på nær 392 millioner kroner i fjor og en inntekt på 19,7 millioner kroner.

Mikaelsen eier og drifter i dag 24 hoteller på Kanariøyene, tre i Bucuresti i Romania og ett på Gjøvik. Han eier rundt 40 prosent av virksomheten i Spania, mens eiendomsinvestor Ivar Tollefsen eier halvparten gjennom Fredensborg Fritid.

52-åringen sier at formuen hans er blitt desimert fra rundt 800 millioner kroner til rundt 350 millioner kroner, som følge av korona og problemene det har medført for hotellvirksomheten hans.

– Jeg har nesten ikke hatt inntekter de siste årene som følge av det, sier Mikaelsen.

52-åringen sier han har solgt leiligheter for 150 millioner kroner som etter fratrekke av gjeld vil innbringe rundt 60 millioner korner. Han trodde han skulle få oppgjør i august, men feilberegnet det og får nå ikke oppgjør før i desember.

– Dette har jeg også forklart for Skatteetetaten, sier Mikaelsen.

Mikaelsen anser seg selv som en god kunde av skattevesenet og viser til at han har betalt et titall millioner kroner i skatt over noen år.

– Og selv om jeg har flyttet til Sveits kommer jeg til å være en god kunde, for jeg må fortsatt betale skatt når jeg tar utbytter for å leve, sier Mikaelsen.

Hvorfor Norge og ikke Sveits? DN spurte makteliten – 02:31 Publisert: 05.01.23 — 09:48

Har pantsatt konas veske

Mikaelsen sier nå at den spanske hotellvirksomheten går veldig bra etter at de nylig åpnet hotellet Puerto Azul på Gran Canaria. Hotellet har kostet i overkant av en milliard kroner. Utvidelse og oppussing har hatt en prislapp på 600 millioner kroner og prosjektet ga en kostnadssprekk på rundt 200 millioner kroner.

– Det har vært en skikkelig skjærsild og jeg har både pantsatt vesken til kona og tatt konfirmasjonspengene til ungene og dyttet det inn i dette hotellprosjektet her. Nå har vi åpnet og det er nesten fullbooket fra 1. desember til og med påske. Gran Canaria har et trykk på hotellene nå som det aldri har vært før, sier Mikaelsen.

Mikaelsen og virksomheten han driver har rundt 1000 ansatte og en gjeld på i overkant av 100 millioner euro.

– Skatt er alvorlig og Skatteetaten bør ha nok folk til å svare på henvendelser de får. Dette er store beløp både for Skatteetaten og meg, sier 52-åringen.

Seksjonssjef Stian Solheim i Skatteetaten skriver i en epost at det har streng taushetsplikt og derfor ikke kan kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag skriver han at etaten først sender varsel om tvangsinnkreving og at en også kan søke om betalingsavtale. Solheim skriver videre at en kan stoppe utleggsforretningen ved å betale hele kravet, inkludert renter og omkostninger.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.