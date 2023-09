Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag formiddag kom bransjeorganisasjonen Eiendom Norge med en oppdatert oversikt over prisutviklingen i eiendomsmarkedet i august. Mange makroøkonomer ser med spenning på boligpristallene, da de kan si noe om Norges Banks rentepolitikk har gitt resultater.

Og motsatt, om Norges Bank kommer til å måtte trå til med flere rentehevinger enn det ventede ene gjenværende løftet.

– Vi legger til grunn at de sesongjusterte boligprisene snudde i minus igjen i august, etter en beskjeden oppgang i juli, skriver analytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en rapport.

I en oppdatering til sine kunder minner Hov om den lave prisoppgangen på 0,2 prosent i juli og fallet på 0,4 prosent i juni.

– Årsveksten har siden januar for det meste holdt seg rett under null. Balansen mellom tilbud- og etterspørsel er svekket, og dermed har beholdningen av usolgte boliger tatt seg opp, skriver Hov.

Og til tross for at måneden august vanligvis inneholder sesongmessige variasjoner som skulle tilsi prisoppgang, venter økonomene i Handelsbanken altså et sesongjustert prisfall.

– Vi antar at boligprisene falt med 0,5 prosent fra juli sesongjustert, noe som tilsier en nominell oppgang rundt 0,9 prosent. Samtidig venter Norges Bank et helt marginalt prisfall i august, på 0,1 prosent sesongjustert, skriver Hov.

Han viser videre til de allerede publiserte Obos-tallene, som han mener bidrar til å tegne «et bilde av et boligmarked som går en kjøligere høst i møte».

Det er en bred oppfatning blant økonomene om at boligprisene vil ha en svak utvikling de neste månedene, blant annet som følge av en krass prisvekst og raske og tidvis kraftige rentehopp.

Sesongjusterte boligpriser Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesongkorrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner.

Alle venter på 4,25 i september

Hov og hans kolleger i Handelsbanken er raske med å understreke at selv om flere venter at Eiendom Norge-tallene som slippes klokken 11.00, blir svake «vil det neppe skape mye tvil rundt den planlagte rentehevingen i september».

De aller fleste økonomer forventer at Norges Bank setter opp styringsrenten fra 4,0 til 4,25 prosent på møtet om drøye to uker.

– Vi har fått flere gode nyheter med tanke på inflasjonen og renten i det siste. Norges Bank og Finanstilsynet har lenge vært bekymret for høy gjeld og høye boligpriser. Bekymringen, som isolert sett bidrar til høyere rente, har avtatt i takt med at boligprisveksten har avtatt til nær null og kredittveksten har falt til det laveste på nær 30 år, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i oppdatering.

– Derfor er det egentlig en gladnyhet for renten om dette fortsetter. Jeg både tror og håper at boligprisveksten, målt som endring siste 12 måneder, holder seg nær null. Det har den gjort siden november i fjor, legger Knudsen til i ukeoppdateringen.

Vil si noe om folks usikkerhet

I helgen uttalte Knudsen til DN at han nå ser for seg to rentekutt, og at de ikke trenger å være så langt unna. Men også han forventer at renten først skal løftes. Som et tegn på den økonomiske utviklingen, kommer Knudsen til å se etter oppdateringer om tilbudssiden i markedet.

– I tillegg til selve prisutviklingen, er jeg spent på om det kommer flere eller færre boliger i markedet. Det forteller mye om hvor usikre folk er nå.

Knudsen skriver at antallet usolgte boliger i markedet har økt som følge av at det er flere selgere og færre kjøpere.

– Jeg ser ikke bort ifra at vi kan se tegn til at noen begynner å trekke boligene fra markedet i regioner hvor det begynner å bli mye for salg. Man må analysere disse tallene grundig i disse dager, legger Knudsen til.