Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette hadde vi ikke hatt råd til i Oslo, sier Binai Aziz (37).

Han og kona Andrea Bozman (40) leide en 80 kvadratmeter stor leilighet på Bekkestua i Bærum utenfor Oslo. I pandemiåret 2021 fant paret ut at de trengte mer plass. Planen var først å kjøpe et rekkehus i Osloområdet, men de endte opp med å kjøpe en 310 kvadratmeter stor enebolig i Moss.

Aziz bruker i dag omtrent 45 minutter på pendlerturen fra hjemmet i Moss til kontoret i Oslo, samtidig har de fått rundt dobbelt så mye bolig for pengene som de ville gjort i Oslo.

Boligforsker André Kallåk Anundsen i Housing Lab ved Oslomet har undersøkt hvordan boligprisene utvikler seg om man beveger seg vekk fra Oslo sentrum, med Nationaltheatret som utgangspunkt. Gevinsten ved å flytte til en pendlerkommune en kort togtur unna er enorm, viser kartleggingen.

André Kallåk Anundsen, nestleder og forsker ved Housing Lab. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Allerede etter å ha kjørt de første 20 til 30 minuttene er det et ganske markant dropp i pris. I Oslo kan prisen være helt opp mot 110.000 kroner per kvadratmeter, mens når man kommer til Tønsberg er den allerede nede i rundt 50.000 kroner, sier Anundsen.

Ifølge Anundsen er det et ganske tydelig fall også ellers innenfor en pendleravstand rundt Osloområdet. Prisforskjellene har også stadig økt grunnet det særlige presset i boligmarkedet i hovedstaden.

– Andelen av boligene man har råd til å kjøpe blir større, sier Anundsen.

– En «sweet spot»

Når DN besøker familien på fire i Moss, er de i full gang med å rydde opp etter en stor barnebursdag for sønnen Viggo (6) og datteren Vega (4) som fant sted i den romslige hagen dagen i forveien.

Tomten er på rundt ett mål. Det gir plass til alt fra minitraktorer og et stort plaskebasseng til to frodige drivhus.

– Jeg tror Moss er en «sweet spot» med tanke på alt man får av natur, hav og reisevei til Oslo, sier Aziz.

Binai Aziz og Andrea Bozman rydder opp etter barnebursdag med 35 unger. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

I solkroken på verandaen pleier både han og Bozman å nyte rolige helgemorgener mens barna løper fritt.

– Å kunne våkne opp og bare slippe barna ut der de har mulighet til å bade, huske og springe rundt er helt fantastisk, sier Aziz.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også kona tegner et idyllisk bilde av hjemstedet.

– Her er det plass til masse prosjekter og rot, slik det skal være. Det er kort vei til stranden og enda kortere til skogen, sier Bozman.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For henne, som jobber med marinbiologi, har nærheten til havet og naturen vært spesielt positivt, også karrieremessig. Hun valgte nemlig å starte eget selskap etter at de flyttet, i tillegg til å jobbe eksternt for Nord-universitet som seniorrådgiver.

24.000 i leieinntekter

Selv om boligjakten først startet i Oslo-området endte de med å kjøpe i Moss for 7,6 millioner i mai 2021.

– Vi tenkte bare «Oi!», for det var så mye mer man kunne finne hvis man sammenlignet med Oslo. Prisene var jo helt hinsides der, og vi hadde ikke hatt råd til det samme som vi har her, sier Aziz.

På den tiden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden på 72.110 kroner mens den i Moss lå på 37.360 per kvadratmeter for eneboliger, ifølge SSB.

– For vår del var det ikke så mye som holdt igjen, men vi ønsket å beholde nærheten til Oslo med tanke på reisevei, sier Aziz.

Den nye boligen har også gitt familien mulighet til å leie ut to seksjoner. Det kommer godt med i en tid med høye utgifter som følge av inflasjon og voksende boliglånsrente. Til sammen får de 24.000 kroner i leieinntekter hver måned for begge seksjonene.

– Det er jo også en del av det regnestykket, sier Aziz.

– En siste «push»

Han og kona tror behovet for å flytte trolig hadde meldt seg etter hvert, men pandemien ga dem et siste «push» ut av Osloområdet.

– Det ble ganske åpenbart at vi trengte mer plass, sier Bozman.

– Og noen ting må ofte bli verre før man endrer det, sier Aziz.

Mange valgte å flytte ut av Oslo under pandemien, viser flyttetall fra SSB.

Flyttetall Rekordmange flyttet fra Oslo under pandemien. I 2020 flyttet 36.076 ut og 2021 flyttet 39.942. Det førte til en negativ innenlandsk nettoinnflytting på 2758 og 6487.

Før pandemien, i 2019 var fraflyttingen på 32.150 og nettoinnflyttingen på 780.

I 2022 avtok noe av utflyttingen fra Oslo til 35.442, men trenden holdt seg likevel, med en negativ innenlandsk nettoinnflytting på 3294.

I første kvartal av 2023 har litt i overkant av 7200 personer flyttet fra Oslo til andre kommuner. Det resulterte i en negativ innenlands nettoinnflytting på minus 227 personer.

Da paret bodde på Bekkestua, brukte Aziz, som jobber som bedriftsrådgiver i Nordea, rundt én time hjemmefra til jobb.

I dag er pendlertiden enda mindre på grunn av Follobanen, sier han.

– Det å komme seg inn til Oslo er blitt smidigere med banen, selv om den ikke alltid går. Det tar rundt 30 minutter å komme frem til Oslo sentralstasjon med toget. Da rekker jeg nesten ikke å ta opp datamaskinen en gang, sier Aziz, som også har mulighet for å jobbe noe på hjemmekontor.

Med offentlig kommunikasjon fra Bekkestua, der familien bodde før, tar det også fort rundt 30 minutter å komme seg til sentralbanestasjonen.

I likhet med Aziz jobbpendler rundt 3788 personer fra Moss til Oslo, ifølge SSB.

Binai Aziz og Andrea Bozman er svært fornøyd med tilværelsen i Moss. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer...

Boligforsker Anundsen tror nettopp bruken av hjemmekontor kan ha bidratt til å dempe noe av veksten i Oslo-prisene.

– Flere har muligens begynt med hybride kontorløsninger, som gjør at man godtar lenger reisevei enn før. Med pendling kun et par dager i uken blir det et enklere regnestykke for mange, sier Anundsen.

Selv om den negative nettoinnflyttingen til Oslo avtok i 2022 og i første kvartal i 2023, er det fortsatt flere som flytter ut av hovedstaden enn inn. I 2019 var nettoinnflyttingen på 780 personer. Den innenlandske nettoinnflyttingen til Oslo har med andre ord ikke vært positiv siden 2019, ifølge tall fra SSB.

Økende forskjeller

Anundsen påpeker at boligprisene i Oslo presses stadig mer opp på grunn av folks ønske om å bo sentralt.

– Det har vært lite boligbygging der over lang tid, noe som blant annet skaper utfordringer ved at noen yrkesgrupper må snu seg mot leiemarkedet. Og det er også blitt ganske dyrt etter hvert, sier han.

Boligforskeren tror utviklingen også påvirkes av stigende boligrente, spesielt på grunn av mange med høy gjeld på bolig i Oslo.

– Jo mer gjeld, desto mer biter renteøkningene. Da blir det mer penger ut av lommeboken. Hvis man fra før av har tenkt på å flytte til Tønsberg etter å ha fått muligheten til å jobbe på hjemmekontor, tror jeg det bidrar til at flere velger det. Mange tenker kanskje at om de flytter, vil de halvere utgiftene.

Aziz og Bozman er strålende fornøyd med valget de tok for to år siden, og har ingen planer om å flytte tilbake.

– Jeg liker storbylivet, med pulsen og det sosiale, men i hverdagen gjør man ikke så mye annet enn å jobbe, sove og å være med barna. Dersom man da har muligheten til å ha litt bedre hage og å være nærmere naturen tenker vi at det gir oss et bedre liv, sier Aziz.

Han legger likevel ikke skjul på at han trolig ville tenkt annerledes om han var i starten av 20-årene.

– Jeg synes det var et enkelt valg, sier Bozman.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.