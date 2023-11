Artikkelen fortsetter under annonsen

Det bekreftes i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten i Sverige.

– Jeg kan bekrefte at det er startet en etterforskning på bakgrunn av Finansinspektionens rapport angående mistenkt korrupsjon. Jeg vil understreke at det kreves lav mistanke for å starte en etterforskning. Pensjonsforvalteren Alecta har levert det materialet jeg har forespurt om, og vi er nå i en analysefase som vil være avgjørende for videre behandling av saken, sier lederen for etterforskningen, Johan Lindmark, i meldingen.

Det var E24 som først meldte om at det er åpnet etterforskning.

Alecta har hyret et advokatfirma som har gransket pensjonsselskapets investering i Heimstaden Bostad. Alecta valgte å ikke anmelde forholdene, men sendte materialet over til Finansinspektionen, som anmeldte forholdet.

Undersøkelsene hadde avdekket brudd på interne retningslinjer og mulig lovbrudd. Det skal være én eller flere personer som er anmeldt.

Styreleder i Heimstaden Bostad, Helge Leiro Baastad, har tidligere sagt til DN at selskapet ikke er blitt kontaktet om saken, og at det ikke er indikasjoner på at ansatte i selskapet er i søkelyset. Selskapet har i en børsmelding tidligere skrevet at mistanken ikke relaterer seg til selskapet eller selskapets ansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kritisk til investeringen

Den nye sjefen i Alecta, Peder Hasslev, har uttalt at investeringen i Heimstaden Bostad ikke burde ha vært gjort, og ønsker å reforhandle aksjonæravtalen før det eventuelt er aktuelt for Alecta å investere mer penger i Heimstaden Bostad.

Alecta har investert 49 milliarder i Heimstaden Bostad, en investering som utgjør fire prosent av kapitalen pensjonsselskapet har under forvaltning.

Alecta eier 38 prosent av Heimstaden Bostad, omtrent samme eierandel som Heimstaden har i datterselskapet. Ivar Tollefsen kontrollerer Heimstaden.

Forrige sjefen måtte gå

Heimstaden Bostad sliter med økende rentekostnader, og planlegger å selge utleieboliger for 20 milliarder svenske kroner de neste to årene for å kvitte seg med gjeld og beholde trippel B-ratingen fra S&P.

Selskapet har avlyst utbytteutbetaling for 2023. De siste årene har selskapet utbetalt flere milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, inkludert Alecta. Dette utbyttet er i stor grad reinvestert i selskapet.

Den forrige sjefen i Alecta måtte gå av tidligere i år som følge av store tap på investeringen i Silicon Valley Bank. Så ble oppmerksomheten rettet mot investeringen i Heimstaden Bostad. Også den mangeårige styrelederen i Alecta har gått av tidligere i år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.