Hyttesalget i første kvartal i år falt med 24,5 prosent fra samme kvartal året før.

I alt ble det omsatt 1.806 fritidsboliger i første kvartal 2023. Det er 20 år siden tallet på omsetninger var like lavt, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB peker på flere forklaringer til nedgangen.

– Høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. I tillegg var det veldig mange omsetninger i perioden 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått noe ned i 2023, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

Hyttesalget falt i alle fylker, men Agder opplevde den største nedgangen med 35 prosent. I Innlandet var nedgangen på 29 prosent.