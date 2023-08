Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har fortsatt folk som kommer på visninger, så vi må vente en måned eller to før vi konkluderer. Men når det er sagt er det riktig at dette markedet har vært mindre hett enn det var under pandemien. Det er også mindre fart enn det var i vår, noe som også er naturlig nå som sommeren er på hell, sier Gustav Sædberg hos Privatmegleren i Kristiansand.

Nye tall fra Finn.no viser at det er veldig mange dyre sjøhytter som fortsatt ligger ute til salgs helt på tampen av sesongen. Per august er det 148 aktive annonser for sjøhytter til over syv millioner kroner. På samme tid i fjor var det 94 aktive annonser i samme prisklasse.

Hver tredje hytte som ligger ute til salgs er satt ned i pris, ifølge Finn.no.

Mindre interesse

– Fritidsboliger ved sjøen er en populær kategori hos oss og vi måler interessen ved å se på antall gjennomsnittlige besøk på annonsene. Hittil i år ser vi en nedgang på 19 prosent i besøk på disse annonsene, sier leder i Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit.

Jørgen Hellestveit i Finn.no (Foto: Caroline Roka) Mer...

– Vi må tilbake til før pandemien for å se dette interessenivået. Akkurat nå er det annonser for fritidsboliger i Vestfold/Telemark som får mest trafikk, mens det er i Agder interessen går mest ned. Dette er uavhengig av prisklasse, sier han.

– Samtidig ser vi at andelen av annonser i dyrere prisklasse er økende. Det er hittil i år lagt ut 109 fritidsboliger over 10 millioner kroner, og det er faktisk dobbelt så mange som i 2019 og 2020, sier Hellestveit.

–Sitter stille

På Grimsøya i Oslofjorden, en fem minutters båttur over sundet fra Snarøya i Bærum, har eiendomsmegler Thomas Kiligitto hos Norvik til salgs en hytteeiendom med fem mål tomt, hovedhytte på solide 160 kvadratmeter, egen strand og brygge samt annet og lekehus. Prisantydningen er 25 millioner kroner. Det har den vært siden eiendommen ble lagt ut for salg i mai.

Denne eiendommen til 25 millioner kroner på Grimsøya, en liten båttur over sundet fra Snarøya, er en av hele 148 sjøeiendommer med pris fra syv millioner kroner og oppover som fortsatt ikke har funnet en kjøper i år. (Foto: Bygdøy allé Boligfoto) Mer...

– Der venter vi fortsatt på den riktige kjøperen. Vi har hatt flere ute for å kikke på eiendommen, men folk er generelt mer avventende, sier Kiligitto.

– Hva er årsaken til det?

– Generelt er markedet preget av høyere renter og en børs som har vært ganske flat. Mange bemidlede nordmenn har også som kjent flyttet ut av landet. Pengene er der, men folk sitter mer stille. Vi har fortsatt interessenter til de dyre sjøhyttene, men er naturlig at vi har fått et roligere år når det er så store svingninger i makrobildet.

– Tallene fra Finn.no viser at en av tre aktive annonser har fått nedsatt prisantydningen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er nok et uttrykk for det samme. Men de fleste av sjøhytteeierne selger kun hvis de får riktig pris. De færreste er i en situasjon der de må selge.

– Har lavere etterspørsel ført til en generell prisnedgang i det dyre hyttesegmentet?

– Nei, det tror jeg ikke. Men i mellomprissegmentet, der det er mange flere objekter til salgs, har det nok vært en viss priskorrigering, sier Kiligitto.

Selektivt marked

Lille Saltskjærholmen i Kragerøskjærgården er på nær seks mål. Med en liten hytte på 56 kvadratmeter bygget på 1950-tallet. Eiendommen har ligget ute til salgs siden før sommeren med en prisantydning på 15,9 millioner kroner.

– Ja, den har ligget lenge, erkjenner eiendomsmegler Henrik Tangen hos Krogsveen Bamble og Porsgrunn.

– Markedet er blitt veldig selektivt. Lille Saltskjærholmen er et fantastisk sted, men eiendommen krever en del arbeid. Og nå som det er blitt stadig vanskeligere å få tillatelse til å bygge større i strandlinjen, ønsker en større andel av kjøperne å kjøpe ting med større bruksareal enn dette. De fleste vil dessuten gjerne ha muligheten til å flytte rett inn, sier han.

Tangen er allikevel fornøyd sommerens salg.

– Jeg hører fra andre deler av kysten at de ikke er fornøyde, men vi har solgt bra her mellom Helgeroa og Kragerø, sier han og forteller at han blant annet har solgt en eiendom til 12,9 millioner kroner.

Tangen mener Telemark har klart seg bra blant annet fordi avstanden er kort fra Oslo, samtidig som han mener området har tilnærmet den samme skjærgården som lenger sør.

– Jeg skal faktisk legge ut tre-fire eiendommer til nå for å se om det er noen flere muligheter før vi pakker ordentlig sammen for sesongen, sier han.

Denne hytta i Kvarsnesveien i Lillesand kommune har også ligget ute til salgs siden godt før sommerferien – uten å bli solgt. (Foto: Sondre Transeth) Mer...

Flere må overvintre

– Vi er nok mer tilbake til slik markedet var i tiden før pandemien, sier Gustav Sædberg hos Privatmegleren i Kristiansand. Han har 30 års erfaring med salget av sjøhytter på Sørlandet.

– Tallene fra Finn.no viser at ganske mange selgere har justert ned prisantydningen?

– Det er riktig, men det er helt naturlig når du ikke får solgt.

Sædberg har flere dyre eiendommer som har ligget lenge uten å finne en kjøper. Blant disse er en sjøhytte i Lillesand som ble lagt ut til salgs før sommeren til over ti millioner kroner. Med tre mål tomt og hytte 50 meter fra sjøen på 54 kvadratmeter bygget i 1975. Og med både egen sandstrand, bryggeanlegg og 47 meter strandlinje.

Eiendomsmegler Gustav Sædberg mener flere hytteselgere enn det som har vært normalt de siste årene må belage seg på at eiendommene deres ved sjøen ikke blir solgt i år. (Foto: Tomm Christiansen) Mer...

– Vi har fortsatt folk på visning der og skal ha fellesvisning nå i helgen, så der kan det fortsatt skje noe. Men flere selgere enn det som har vært normalt de siste årene må nok forberede seg på at sjøhyttene deres må overvintre til neste år.

– Har du noen forklaring på at det ifølge Finn.no er størst nedgang i interessen for å klikke på annonser for sjøhytter på Sørlandet i år? Handler det om avstanden til Sørlandet fra majoriteten av de potensielle kjøperne i Oslo og Stavanger?

– Jeg tror ikke det. Vi får stadig bedre veier både øst- og vestover. Dette handle nok mer om at langt flere drømte om å feriere på Sørlandet under pandemien da de ikke kunne reise utenlands. Så tror vi jo at alle skriveriene i mediene om varmesjokk i sør i kombinasjon med en kronekurs som gjør utenlandsferien veldig kostbar, vil føre til økt interesse for å kjøpe noe i Norge. Vi ser også en økende interesse fra utlandet trigget av både klima og valuta, sier Sædberg.

Arkitekten bodde i telt mens han bygget hytta si. – Helt overkommelig å gjøre selv:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.