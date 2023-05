Artikkelen fortsetter under annonsen

Den ærverdige murvillaen på nesten 750 kvadratmeter i Tidemands gate på Frogner skiller seg ut fra andre lignende utleieobjekter på Finn.no. Det ene er den nokså tynne beskrivelsen av boligen, det andre er mangelen på bilder av hvordan det ser ut på innsiden, og det tredje er prisen på månedsleien.

For 200.000 kroner i måneden kan du få fire soverom, balkong og heis midt på Frogner. Videre i annonsen heter det at boligen leies ut umøblert.

Til sammenligning er det nest dyreste utleieobjektet på Finn i Oslo en villa på 350 kvadratmeter til 70.000 kroner i måneden – også på Frogner.

– Jeg har ikke tidligere vært borti en sånn pris. Månedsleie på 100-150.000 er uvanlig, men forekommer. Og opp 200.000 kroner er helt sjeldent, sier daglig leder Anne Cecilie Isaksen i Utleiemegleren Frogner.

Isaksen forteller at prisen muligens kan passe et ambassadebudsjett, og at hun har sett at ambassader leier Oslo-boliger opptil 150.000 kroner i måneden. At annonsen er tilbakeholden med informasjon, mener Isaksen skyldes at «eierne ønsker full kontroll» over utleieprosessen.

– Det er en typisk ambassadørbolig, sier Isaksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så det er ikke utenkelig at boligen blir leid ut?

– Ikke utenkelig, nei. Men det er kanskje kun ambassader som har denne type månedsbudsjetter. Oslo-markedet er dyrt, men det vi snakker om her er det lite å sammenligne med.

Unik eiendom

Boligen ble, ifølge eiendomsregisteret, kjøpt av Bik Bok-gründer og eiendomsinvestor Kenneth Sandvold (71) og kona Yvonne Sandvold (54) i 2014 for 34 millioner kroner. Eiendommen beskrives i annonsen som en eksklusiv villa, og ligger et par steinkast unna Vigelandsparken og Frogner stadion.

Det er ikke kjent hvor lenge annonsen har ligget ute, men det oppgis at den ble sist oppdatert i februar i år.

Familien Sandvold eier villaen, men har nå flyttet til Sveits. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Ifølge søknader sendt til Plan- og bygningsetaten ble det i 1994 oppført et innendørs svømmebasseng. Selv har Sandvold-paret bygget en egen terrasse og installert en personheis i boligen. Eiendommen ble bygget i 1911, og er oppført på Byantikvarens gule liste.

DN har vært i kontakt med Yvonne Sandvold. Hun bekrefter at eiendommen er til utleie, men ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om den.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Kenneth Sandvold. Bildet er fra 2006. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

Familieflytting

I mars ble det kjent at Sandvold-paret tok med sin yngste datter og flyttet til Sveits.

– Vi er en sammensveiset familie som i fellesskap kom frem til beslutningen om å flytte. Alle stortrives i vår nye tilværelse, og vår yngste datter er allerede godt etablert på skole og i idrett. Utover dette har jeg ingen kommentar, skriver Yvonne Sandvold i en melding til DN.

Parets utflytting ble kjent kort tid etter at de to eldste barna, Joachim Sandvold (34) og Rikke Sandvold (30), meldte flytting til Zürich. Hele familien har nå adresse i Zürich-området.

Den nest eldste sønnen Mikkel Sandvold (33) er riktignok fortsatt bosatt i Norge, og har sammen med sine to andre søsken en eierandel i familieselskapet Sandvoldgruppen. Det er likevel far som med sine 40 prosent har den største andelen, ifølge Finansavisen.

Milliarder i eiendomsformue

Kenneth Sandvold (69) eier eiendomsselskapet Sandvoldgruppen. Konsernet eier en rekke utleieleiligheter og næringsbygg i hovedstaden, hvor sønnen Joachim Sandvold sitter som daglig leder.

Gruppen, som i hovedsak driver med investeringer i eiendom, fikk et årsresultat på 43,3 millioner kroner i 2021. Selskapet driver også med finansielle investeringer av obligasjoner og andeler i syndikerte eiendomsprosjekter, ifølge nettsiden.

Kenneth Sandvold sto i 2021 oppført med en ligningsformue på 404,5 millioner, mens Yvonne Litsheim Sandvold sto oppført med en formue på 88 millioner kroner. Mesteparten av selskapets penger ligger i eiendom, og ifølge årsregnskapet fra 2021, er selskapets eiendomsmasse verdt 2,2 milliarder kroner

Kapital anslo Bik Bok-gründerens reelle formue til å være 2,2 milliarder kroner i 2022.

Sønnen Joachim sto i 2021 oppført med en ligningsformue på 140 millioner kroner.