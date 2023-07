Artikkelen fortsetter under annonsen

Fritzøehus i Larvik, Norges største privateide bolig, legges ut for salg. Årsaken er et ønske om at eiendommen vil bli brukt mer aktivt, fremgår det av en pressemelding torsdag.

Eiendommen har vært i Treschow-familiens eie gjennom syv generasjoner. Huset har en grunnflate på nesten 2200 kvadratmeter og stod ferdig i 1863. Det ble senere påbygd to ganger mot slutten av 1800-tallet.

Huset har 75 rom og 21 kjellerrom.

– Det er en storslått eiendom med et fantastisk hus, bygget både som et hjem og for unike opplevelser og representasjon. Eiendommen fortjener å bli brukt mer aktivt enn hva som er naturlig for meg. Dessuten har jeg en godt egnet leilighet på Sanden i Larvik, sier Michael Stang Treschow.

Forberedt på lang prosess

Han forteller at et eventuelt salg ikke betyr endringer i lokalisering eller videre satsing for virksomhetene i Treschow-Fritzøe. Et salg vil frigjøre midler og gi ytterligere investeringskapasitet. Stang Treschow har ingen planer om å flytte fra Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arvingen sier videre at han er forberedt på at salgsprosessen kan ta tid, og sier det er et ønske om å ivareta eiendommen på best mulig måte, selv om det skulle vise seg at forutsetningene for et salg ikke er til stede.

At han nå velger å teste interessen i markedet kommer som et resultat av en lang og grundig modningsprosess som ble startet sammen med hans mor Mille-Marie Treschow, heter det i pressemeldingen. Videre understrekes det at Treschow ønsker å finne en kjøper som «vil skape aktivitet på eiendommen og i lokalsamfunnet, og som vil videreføre dens store kulturhistoriske verdi for fremtiden».

Jan Fredrik Bonde, eiendomsmegler i Sem&Johnsen, har tidligere hatt oppdrag for Treshow-familien. Han beskriver Fritzøehus som en «troféeiendom».

– Det er et forslitt uttrykk, men dette er en helt unik eiendom. I norsk målestokk kan man kalle dette et slott.

På spørsmål om hvem han ser for seg som potensielle kjøpere av eiendom som Fritzøehus, trekker Bonde frem blant annet staten som en kandidat.

– Den egner seg til mage virksomheter som staten kan ha bruk for, men også for bemidlede nordmenn og utlendinger. Man kjøper ikke dette for å tilfredsstille et boligbehov.

Arvingen

I etterkant av totalrenoveringen av eiendommen la Millie Marie Treshow opp til at familien skulle ha valgfrihet om eierskapet til Fritzøehus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Et salg av eiendommen er selvsagt vemodig. Huset rommer mye av min families historie. Men det er en tid for alt. Mitt ansvar er å fatte beslutninger i et fremtidsrettet perspektiv, sier Stang Treschow.

Han tok over styringen av familieselskapet Treschow-Fritzøe og Fritzøe Skoger i 2015 og forvalter nå verdier for flere milliarder, der skogdrift er en sentral del av virksomheten. Moren Mille Marie døde i 2018.

Ifølge Kapital var han ved utgangen av 2022 god for 4,7 milliarder kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.