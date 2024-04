Bare en grushaug ligger igjen etter at Christer Georges boligkonsern Kubik eiendom startet rivingen av bygget over fjernevarmeledningen. Helge Jørgenstuen i Engsletta borettslag og Gry Jøkling i Akerli borettslag fryktet at flere hundre leiligheter ville miste varmen og har vært fortvilet over fremgangsmåten til boligutviklerne.

Foto: Mikaela Berg