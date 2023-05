Artikkelen fortsetter under annonsen

– Fortsatt frisk vekst i boligprisene.

Slik oppsummerer Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, boligpristallene som kom fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge torsdag formiddag.

Der ble det nemlig klart at boligprisene i Norge i snitt steg én prosent i april, eller 0,7 prosent sesongjustert. Dette er en helt annen utvikling enn Norges Bank har lagt til grunn – sentralbanken ventet nemlig et fall i boligprisene på 0,4 prosent, sesongjustert.

Med andre ord betyr det at boligmarkedet ikke står i veien for flere renteøkninger eller oppjustering av rentebanen fra Norges Bank, mener Midtgaard.

– Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse har etterspørselen etter lån vært uendret så langt i år, og husholdningene ser ikke ut til å bli skremt av rentehevingene fra Norges Bank, sier hun til DN.

Midtgaard peker på oppmykningen av utlånsforskriften ved årsskiftet som en viktig årsak.

– Den lille festen er over

Etter et kraftige, månedlige prisfall i høst, har utviklingen snudd 180 grader i vinter og vår: nå har boligprisene steget fire måneder på rad. Totalt er prisveksten på 6,8 prosent hittil i år.

– Vi hadde nok trodd at renteøkningene det siste året skulle synes mer i boligprisene enn de har gjort. Det har holdt seg veldig sterkt, sier hun.

Av boligprisstatistikken leser hun imidlertid noe interessant: Tilbudet av boliger var i april større enn normalt, samtidig som antallet boligtransaksjoner var lavere enn normalt.

Det mener hun må ses i lys av at omsetningsvolumet i januar, februar og mars var langt høyere enn historisk snitt, som kan bety at «de som var på utkikk etter bolig på starten av året, fant det».

Den unormalt sterke prisveksten i april, mener hun bygger opp fallhøyden før et kommende boligprisfall:

– Det at boligomsetningen er lavere enn boligtilbudet, tror vi er en indikasjon på boligprisnedgang i sommer. Den lille festen vi har sett så langt, er nok over, sier hun.

– Vi tror det blir et omslag i sommer, kanskje mot tidlig høst, med en rask korreksjon, der boligprisene faller mer enn normalt i juni og juli, før det går over.

Etter dette tror hun boligprishøsten vil gå som normalt: med prisfall på litt over en prosent i for eksempel september og oktober.

Tror styringsrenten vil bite mer

I likhet med flere, tolker Handelsbankens økonomer Norges Banks pressemelding torsdag som et signal på at risikoen er på oppsiden for rentebanen fremover. Selv spår Handelsbanken ytterligere to renteøkninger, med en topp på 3,75 prosents styringsrente i september.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, peker på svakt nyboligmarked som forklaring på prisveksten i bruktboligmarkedet i april.

– Når det meste av boligbehovet dekkes i bruktmarkedet fører det til en strammere tilbudsside enn normalt for årstiden. Konkurransen om bruktboliger står særlig mellom etablerte husholdninger med robust økonomi som er i stand til å by opp boligprisene til tross for høyere rentenivå, sier han.

– Effektene av en strammere tilbudsside slår særlig sterkt ut i pressområder som Oslo, Trondheim og Bergen. Dette bildet tror vi ikke endrer seg vesentlig som følge av dagens rentebeslutning, sier han.

Geving tror boligmarkedet de nærmeste månedene vil være kjennetegnet av en boligetterspørsel som vil holde seg relativt sterkere enn bruktmarkedet i disse pressområdene.

Vil ta lengre tid før man ser prisfall

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, drar også frem forholdet mellom tilbud og etterspørsel av boliger – der stram markedsbalanse demmer opp for en prisutflating man kanskje hadde sett for seg. I stedet for å flate ut, eller falle, har boligprisene i 2023 steget til et nivå i underkant av et prosent unna all-time high.

Han mener det vil kunne ta noe lengre tid før man ser et prisfall.

–Det skyldes at tilbudet av boliger er såpass lavt som det er. Samtidig ser husholdningene positivt på tilværelsen og det er god inntektsutvikling på tross av høyere renter, sier han.

– Har boligmarkedet vært mindre sensitivt for renteøkningene enn ventet?

– I større grad har det tatt lengre tid for at rentene skulle få sin fulle effekt på økonomien, på grunn av den spesielle konjunkturen vi har vært gjennom de siste tre årene, sier Martinsen.

–Kredittveksten har ikke tiltatt særlig, og man har i tillegg fått overføringer fra offentlige myndigheter, samt oppsparte midler. Gjeldsbelastningen har flatet ut i større grad, og det har muliggjort det å kunne ta opp mer lån for den gjennomsnittlige husholdningen, legger han til.