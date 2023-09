Artikkelen fortsetter under annonsen

Urd Ragnhild Sævareid Aase (29), datter av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som står bak barnehagekonsernet Trygge Barnehager, har nylig kjøpt en leilighet til 46 millioner kroner i Oslo.

Leiligheten på 200 kvadratmeter, som ligger i fasjonable Nordraaks gate like ved Frognerparken, er nylig totalrenovert.

– Vi har bistått med salget, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren.

Sævareid Aase har ikke besvart DNs henvendelse.

Leiligheten ble lagt ut på markedet i juni med en prisantydning på 53 millioner kroner. Tidligere eier Carl Henrik Rasmussen kjøpte leiligheten i 2016 for 19,2 millioner kroner.

Leiligheten er på 200 kvadratmeter. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Sævareid Aase står oppført med en inntekt på 38,7 millioner kroner og en formue på 318,9 millioner kroner i 2021-ligningen.

Formuen er bygget opp av foreldrene Sigurd Aase og Eli Sævareid som står bak barnehagekonsernet Trygge Barnehager. Familien har tjent seg søkkrike på å drive barnehager. Samtidig har de drevet investeringsselskapet Vista Holding.

Lavere aktivitet

Administrerende direktør Christoffer Askjer i Sem & Johnsen påpeker at det i høyprismarkedet, som han definerer som boliger til mer enn 30 millioner kroner, er færre boliger og færre aktuelle kjøpere.

Administrerende direktør Christoffer Askjer i Sem & Johnsen. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Markedet for goder man ikke nødvendigvis må ha, er svekket. Vi har sett hva som skjer med salg av biler, båter og hytter. Det blir det samme med dyre boliger, sier Askjer.

– Det er en god del lavere aktivitet i det markedet. Mange oppfatter at vi er i usikre tider, det er færre som velger å gjøre noe med boligen sin akkurat nå, legger han til.

Askjer viser til at det selges få boliger over 30 millioner kroner, og enda færre til over 40 millioner kroner.

Ifølge ham selges boliger i dette prissjiktet ofte under prisantydning – og det er det to årsaker til:

Selgere har høye forventninger til egen bolig, sammenlignet med hva boligen har gått for tidligere

Eiendomsmegleren setter en høyere prisantydning, fordi det ofte ender opp med en forhandling med kjøper

Bror i Sveits

Tidligere i år ble det kjent at Eystein Sævareid Aase, Urd Ragnhilds bror Sævareid Aase, flyttet til Lugano i Sveits.

Han hadde i 2021 en ligningsformue på 335,6 millioner kroner, og en ligningsinntekt på 50,6 millioner kroner. I likhet med Kjell Inge Røkke har han bostedsregistrert seg på leilighetshotellet Resort Collina d’Oro.

I siste utgave av Kapitals liste over Norges 400 rikeste anslås Eli Sævareids formue til 1,85 milliarder kroner, mens Sigurd Steen Aases formues anslås til 1,70 milliarder kroner.

I 2021 solgte Trygge Barnehager 142 norske barnehagebygg til det svenske selskapet SBB for 4,58 milliarder kroner.

