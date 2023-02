Artikkelen fortsetter under annonsen

Renteoppgangen som amerikanerne har levd med det siste halvåret er den kraftigste på over 40 år, og kommer som en velkjent respons på høy inflasjon.

Forrige uke satte den amerikanske sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Med det ligger renten i intervallet 4,5 til 4,75 prosent.

Billigere boliglån igjen

Tross dette er det nå positive tegn i det amerikanske boligmarkedet, i form av høyere etterspørsel. Banker og boligmeglere melder om økt aktivitet og peker på billigere finansiering for mange: I USA er det svært vanlig å finansiere boligkjøp med fastrente i inntil 30 år. Etter en rentetopp på rundt syv prosent i november i fjor, er rentene på 30-årige lån med sikkerhet ned rundt ett prosentpoeng. Det skriver Wall Street Journal.

Både boliglånssøknader og ventede boligsalg er dermed betydelig opp fra lave nivåer i fjor høst. Antall lånesøknader er på landsbasis opp 25 prosent siden slutten av fjoråret.

Fallet for boliglånsrenten er delvis en respons på signaler fra den amerikanske sentralbanken om at de nærmer seg slutten på en lang rekke rentehevinger. Dette gir plass til nye boligkjøpere i markedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rentene på et langt fastrentelån er fortsatt godt over nivået for et år siden, som da var på rundt tre prosent. Michael Menatian, sjefen for låneformidleren Sanborn Mortgage Corp., forteller til Wall Street Journal at det er ingen som klager over nedgangen på rundt ett prosent.

– Om noe, er de godt fornøyde, sier han om kundene.

Tregt boligår i vente

Selv om inflasjonen går i rett retning er den fortsatt langt unna målet på to prosent. Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell har flere ganger understreket at Fed ikke er ferdig med å stramme inn før de er sikre på at prisveksten demper seg til de nevnte to prosentene på årsbasis.

Uavhengig av inflasjon og rentehevinger ventes det at 2023 blir et tregt boligår. Aktiviteten i dette markedet er fortsatt dramatisk ned fra et år siden, da sentralbanken først begynte å sette opp rentene. Det fikk boliglånsrentene opp i rekordfart, noe som tvang både kjøpere og selgere av boliger ut av markedet.

Aktiviteten i USAs økonomi er fortsatt uvanlig høy og før helgen kom arbeidsmarkedstall som viste uvanlig høyt nivå av nye jobber i januar. Aksjemarkedet på Wall Street reagerte mandag nervøst på utviklingen like før helgen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.