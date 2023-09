Artikkelen fortsetter under annonsen

Investor Runar Vatne (48) har i løpet av de siste årene markert seg som en av Oslo Børs' mest profilerte investorer. I Vatnes hovedselskap Vatne Capital er det et 50-tall ulike selskaper. Litt forenklet er det ett selskap per eiendom og et eierselskap der det ofte ligger et banklån.

Det er i et av disse selskapene, Kløfta Logistikkinvest, at det er lånetrøbbel:

Runar Vatne Alder: 48 Bakgrunn: Flyttet fra Jæren utenfor Stavanger til Oslo da han var to år, men tilbrakte i barndommen mesteparten av feriene på Jæren, hvor han kjørte traktor, melket kuer og mekket biler. Vokste opp i det han har kalt en «helt vanlig» familie med fire søsken og skilte foreldre. Far var lege og moren var sykepleier. Oslo-gutten kjøpte sin første leilighet da han var 17 år, og tjente angivelig sin første million før han var 20. I studietiden på BI solgte han heiskort på Tryvann og drev nattklubb, samtidig som han kjøpte, pusset opp og solgte leiligheter. Han jobbet noen år som aksjemegler i Pareto og ble tidlig på 2000-tallet kåret som en av «morgendagens sjefmeglere» av Finansavisen. Da han jobbet i Pareto kunne han ikke jobbe med andre ting, og hevder han fikk «jobbabstinenser» av bare å jobbe i meglerhuset. I 2003 sluttet han i Pareto og begynte med eiendom på fulltid. Han drev lenge i kompaniskap med Carl Erik Krefting, men det endte med brudd og oppvask i retten i 2021.

«Selskapet var i 2022 i brudd med covenantskrav (lånebetingelser, red.anm.) i låneavtalen med Sparebank 1 Østlandet, men har fått en waiver fra banken pr. tidspunkt for avleggelse av regnskapet», kommer det frem i årsregnskapet.

Å få en «waiver» innebærer at banken aksepterer at selskapet ikke har oppfylt lånebetingelsen, og at den gir selskapet tid til å fikse dette for 187 millionerslånet.

Konverterer lån til egenkapital

Jens Borge-Andersen, som er finansdirektør i Vatne Capital og Runar Vantes høyre hånd, utdyper følgende i epost til DN:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette bruddet dreier seg hverken om covenants knyttet til LTV (loan to value, eller gjeldsgrad, red.anm.) eller rentedekningsgrad, men derimot egenkapitalandel og positivt årsresultat i selskapet. Førstnevnte rettes opp ved konvertering av aksjonærlån til egenkapital, og det andre er altså waivet da det var begrenset med kapasitet fra datter til å avgi konsernbidrag.

– Ellers er eiendommen som er finansiert et miljøvennlig nybygg klassifisert som BREEAM Very Good med leienivå under marked. Med lav ledighet i logistikkmarkedet, 14 års gjenværende triple-net leiekontrakt, relativt lav LTV, fastrente med snitt løpetid på 8,5 år og utviklingsmuligheter på eiendommen, så er selskapet godt rustet for å stå igjennom det ruglete markedet som næringseiendom opplever, skriver han videre.

Datter pantsatt

Kløfta Logistikkinvest hadde en egenkapital på drøyt 126.000 kroner ved årsskiftet. Men konserngjelden var på 55 millioner kroner, så når dette konverteres spretter egenkapitalen opp tilsvarende. Underskuddet var på 1,5 millioner kroner.

Samlede eiendeler var på 243 millioner ved årsskiftet, hvorav lån til og investering i datterselskapet utgjorde det aller meste.

Kløfta Logistikkinvest eier CCL Property Bygg, der selve logistikkeiendommen ligger. Både selskapet og eiendommen er pantsatt til fordel for Sparebank 1-lånet.

Ni banker

Vatne Capital-konsernets regnskap er foreløpig ikke å finne i Brønnøysund. Men mange av selskapene i konsernet har levert regnskap. Her er det ikke noe lånebrudd å spore.

Ni ulike banker hadde gitt lån til selskapene per 2022, i tillegg til at et av selskapene har utstedt et obligasjonslån. I sum utgjør disse lånene 2,35 milliarder kroner, ifølge regnskapene som foreløpig er tilgjengelige, men det er også en del gjeld i selskapene som ennå ikke er tilgjengelig i Brønnøysund.

Fantasyfond er tilbake – slik spiller du Petter Winther forklarer deg DNs aksjespill, Fantasyfond. 00:51 Publisert: 25.08.23 — 12:24

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.