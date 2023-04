Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt uaktuelt å øke boligbeskatningen vår for vanlige folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.



Det blåste opp til en aldri så liten storm i desember i fjor da Skatteutvalget ledet av NTNU-professor Ragnar Torvik la frem sine vurderinger om skattesystemet i Norge. Blant de mer kontroversielle forslagene var en boligskatt, der folk ville bli beskattet for «fordelen av å bo i egen bolig».

Nylig rykket Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ut med støtte til forslaget, noe som skapte massiv misnøye blant flere av NHOs medlemmer. NHO organiserer hundrevis av boligbyggere via bransjeforeningene Boligprodusentene og Norsk Eiendom, i tillegg til entreprenører.

– Nå har både Skatteutvalget, som ble oppnevnt av forrige regjering, og nå også NHO gått ut og støttet at vi bør øke boligbeskatningen for folk. Det er regjeringen sterkt imot, sier Vedum til NRK.

Skatteutvalgets forslag til ny boligbeskatning Innføre skatt på fordelen ved bruk av egen bolig. Denne skal tilsvare netto leieinntekter av skattyters bruk av boligen. Skatten skal fases inn over noe tid, slik at det gis tid til tilpasning. I startfasen foreslår utvalget derfor at leieverdien settes til én prosent formuesverdien, med en skattesats på 22 prosent. Foreslås fullt innfaset i løpet av fem til ti år.

Den nye boligskatten vil utgjøre 11.000 kroner i året for en bolig verdsatt til fem millioner kroner, og 22.000 kroner i året for en bolig med ti millioner i beregnet markedsverdi.

Skatten kan innføres i tillegg til dagens kommunale eiendomsskatt, ifølge utvalgets flertall.

Eiendomsskatten som er betalt for en boligeiendom bør være fradragsberettiget i inntektsskattegrunnlaget for den samme boligeiendommen, ifølge Skatteutvalget.

En ny botidsmodell for gevinstbeskatning ved salg av egen bolig skal beregnes ut fra hvor mye man har brukt boligen selv siste fem år for å unngå at man tilpasser seg for å oppnå skattefri gevinst. Gevinster ved salg av reelle primærboliger blir dermed fortsatt skjermet. Gevinsten er i dag skattefri hvis du har bodd i boligen 12 av de siste 24 månedene.

Skattefritaket for langtidsutleie av inntil halvparten av egen bolig oppheves. Man skal da slippe å skatte for formuesverdien av utleiedelen.

Bunnfradraget på 10.000 kroner ved korttidsutleie av egen bolig fjernes. I dag kan man ha skattefrie leieinntekter på inntil 10.000 kroner årlig.

Dokumentavgiften bør fjernes, mener utvalgets flertall. Hvis den beholdes bør den utvides til å gjelde alle boligtyper, det vil si også borettslag og aksjeleiligheter.

Fradraget for gjeldsrenter opprettholdes hvis forslaget til skatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig og skatt på utleieinntekter gjennomføres. Hvis forslagene ikke gjennomføres anbefaler utvalget at fradraget for gjeldsrenter begrenses.

Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes.

Forslaget går ut på at én prosent av boligens formuesverdi skal legges til i inntekten og at det skal betales 22 prosent skatt av den summen. Rentefradraget ble ikke rørt, men forslaget ble likevel møtt med kritikk fra flere hold.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen er blant dem som har reagert sterkt på NHOs støtte til forslaget.

– De støtter et skatteforslag som vil ramme store deler av egen medlemsmasse veldig hardt. Alle som driver med boligproduksjon, både entreprenører og utbyggere, kastes under bussen. Jeg skjønner ikke hvilken planet de har vært på, sa Lauridsen, som også har tvitret at «NHO under Almlid har begynt å undergrave eierlinjen og svekke boligbyggingen».

Overfor NRK argumenterer Vedum slik:

– Fordi vi vil at folk skal eie boligen sin. Og vi ønsker heller ikke å skape uro rundt beskatning av bolig. Det er en fordel at vi er et land der folk stimuleres og oppmuntres til å eie egen bolig. Det skaper mer stabilitet for den enkelte familie, sier Vedum.