Victoria Marie Treschow Forsberg (34), datter av avdøde Mille-Marie Treschow, og ektemannen Adrian Treschow Forsberg (34) sikret seg nylig en 900 kvadratmeter stor enebolig i Holmenkollåsen.

Prisen for eiendommen i Rugdeveien 8 endte på 75 millioner kroner, viser en fersk tinglysning.

Rugdeveien 8 er en sjelden stor eiendom på 4,4 mål.

Selger er kunstsamler, styreproff og hermetikkarving Christian Bjelland, som opprinnelig la ut praktboligen i et av landets dyreste strøk til 90 millioner kroner. Det var Kapital som omtalte salget først, men først nå er kjøperne kjent.

Ifølge avisen betalte Bjelland 15 millioner kroner for eiendommen, som også består av en 4,4 mål tomt, i 1999.

Christian Bjelland er en aktiv kunstsamler. I 2014 fikk DN et innblikk i hans personlige samling, bestående blant annet av verker fra Bjarne Melgaard.

Dermed flytter Treschow Forsberg-paret fra sin 410 kvadratmeter store bolig, som også ligger i Holmenkollen. Denne villaen ligger ute på Sem & Johnsens hjemmesider med en prisantydning på 70 millioner kroner.

DN har sendt en henvendelse til paret, men foreløpig ikke fått svar.

Bokutgivelse

For få uker siden ga Victoria Marie Treschow Forsberg ut sin første bok «Sommerfugl i kram snø». Den handlet blant annet om sorgen etter morens bortgang i 2018. Mille-Marie Treschow var mest kjent for familiebedriften Treschow-Fritzøe, som har gått i arv gjennom syv generasjoner.

– Kanskje vil en og annen kjenne seg igjen i kampen for ikke å miste seg selv i tradisjoner og andres forventninger – og behovet for å finne tilbake til sin egen kjerne. Boken handler om eierskap: Ikke til en bedrift, en skog, råstoffer eller trelast. Men til seg selv. Hvis man tør å la seg selv kjenne på følelsene sine i de verste nedturene, blir det så mye lysere og finere når oppturene kommer, sa Treschow Forsberg i en pressemelding i forbindelse med bokutgivelsen.

Hennes ektemann er sjef i sjokoladefabrikken Hval, som han tok over etter sin far Rolf Rune Forsberg.

Adrian Treschow Forsberg er arving av Hval sjokoladefabrikk.

Ekteparet har en samlet ligningsformue på omtrent 230 millioner kroner, der Victoria Marie Treschow Forsberg står for 219 millioner av disse.

Priskutt

Bjelland-villaen er riktignok ikke det eneste huset i luksussegmentet som har fått sin opprinnelige prisantydning kuttet.

Forrige uke kunne DN melde at advokat Mona Høiness kutter prisen fra 125 millioner til 79,8 millioner for sin luksusvilla på Frogner.

– Eiendommen har vært forsøkt solgt i flere år. I mellomtiden har det skjedd ganske mye. Politikerne har satt opp skattene, og vi konstaterer at deler av kjøpergruppen har utvandret grunnet høyt skattetrykk. I tillegg har rentene gått jevnt og trutt oppover. Det gjør at avkastningskravet er høyere. Byggeprisene har også økt 30 prosent i perioden eiendommen har vært forsøkt solgt. Eiendommen har et vedlikeholdsbehov, og man må sette av et budsjett for det også, sa ansvarlig megler Hans Houeland til DN.