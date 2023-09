Artikkelen fortsetter under annonsen

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica, har gjennom datterselskapet Tjuvholmen Allé 1–5 as, sendt en regning tilhørende Wework Norway as til inkasso for ubetalt husleie. Totalt har Canica et krav på nesten fem millioner kroner mot Wework Norway, ifølge en oversikt over betalingsanmerkninger på selskapet fra kredittopplysningsselskapet Soliditet, som slår fast at «kreditt frarådes».

Canica ønsker ikke å si noe om de ubetalte regningene.

– Vi har ingen kommentarer, sier Thomas Gundersen, toppsjef for Canica Real Estate.

DN har vært i kontakt med Wework Norway og bedt om en kommentar til den utbetalte husleieregningen, men uten å få svar.

Wework Inc. Etablert i 2010 i New York av israelskfødte Adam Neumann og amerikaneren Miguel McKelvey.

Driver utvikling og utleie av kontorlokaler, enten fra egne eller leide lokaler. Leier også ut programvare, treningslokaler og spa.

Profilerte seg tidlig mot oppstartsselskaper, men hadde også mange etablerte selskaper på kundelisten.

Ledet an av karismatiske Neumann fikk selskapet inn profilerte investorer, deriblant japanske Softbank som eier 46 prosent av Wework.

Vokste meget raskt og hadde i 2022 nesten 800 lokaler i 39 land, deriblant to i Oslo.

En planlagt børsnotering i 2019 som verdsatte selskapet til 47 milliarder dollar endte med katastrofe. Børsnoteringen ble utsatt og verdien kraftig desimert.

Høsten 2019 forsvant Neumann ut døren med en fallskjerm på nesten 20 milliarder kroner. Et Gulfstream privatfly ble samtidig solgt.

Resultatene har latt vente på seg, og selskapet har aldri levert overskudd, selv om Wework fikk reforhandlet mange leiekontrakter under og etter pandemien.

Wework er saksøkt og sliter med å betale husleien flere steder i verden.

Kreditorene, blant dem flere store investeringsselskaper, vurderer nå en reorganisering og sette Wework under konkursbeskyttelse (chapter 11) for å berge videre drift.

Knall, fall og skandaler

Wework Norway as har hatt et samlet resultat på minus 163,4 millioner kroner de tre siste årene i Norge. Selskapet har ikke levert regnskapet for sin norske virksomhet for 2022. Men det er ikke bare i Norge selskapet sliter. Kontorutleieselskapet Wework har vært plaget av skandaler og milliardtap, helt siden den omstridte sjefen Adam Neumann for fire år siden måtte trekke seg og gi fra seg kontrollen over selskapet. Israelske Neumann hadde en egne evne til å sjarmere investorer til å putte penger inn i selskapet, men han måtte gå da det viste seg at han hadde lovet mer enn han kunne levere. Han ble senere etterforsket for ulovlig innsidehandel og sammenblanding av sin egen og selskapets økonomi, men han ble aldri dømt for noe lovbrudd.

Adam Neumann, tidligere sjef og hovedeier i Wework. (Foto: Mark Lennihan/AP/NTB) Mer...

I fjor kom det også en film om Wework og Neumann, kalt «Wecrashed». Neumann og Elizabeth Holmes blir gjerne trukket frem som eksempler på veltalende gründere som klarte å hype opp selskaper som viste seg å ha lite eller ingenting for seg, gjerne med bruk av kjente personer som investerte i selskapene. Holmes var sjef for blodtestingselskapet Theranos, og hun soner i dag en dom på over 11 års fengsel for svindel.

Tidligere Theranos-sjef Elizabeth Holmes. (Foto: Jeff Chiu/AP/NTB) Mer...

Verdien på Wework var omtrent 500 milliarder kroner i 2021, mens selskapet nå kun er verdt vel fire milliarder kroner. Bare i år har aksjekursen stupt over 90 prosent, fra et allerede lavt nivå ved årsskiftet.

Weworks kvartalsrapport sist måned viste et tap på over fire milliarder kroner for andre kvartal, av en omsetning på rundt 8,6 milliarder kroner. I rapporten skriver selskapet at tapene og behov for frisk kapital gjør at det er tvil om selskapet i det hele tatt vil ha evne til å fortsette virksomheten.

Både storeier Softbank og noen av de største kreditorene, deriblant investeringsselskapene Blackrock, King Street Capital og Brigade Capital, mener at det trengs en kraftig restrukturering for å berge videre drift. Blant alternativene som nå vurderes er å søke konkursbeskyttelse under såkalt chapter 11, slik også flyselskapet SAS har gjort. Denne amerikanske ordningen gjør at selskaper på visse betingelser er sikret arbeidsro og beskyttelse fra kreditorene mens man kutter, restrukturerer og henter inn friske penger.

Wework gikk på en kraftig smell under koronaen, da hele verden gikk over til hjemmekontor. Men forretningsmodellen med oppgradering og utleie av kontorplasser har heller ikke vist seg særlig levedyktig etter pandemien, i hvert fall ikke slik Wework driver i dag.

Store norske tap

DN har tidligere skrevet at Wework Norway as i 2019 og 2020 tapte til sammen 143 millioner kroner før skatt. Siste innleverte regnskaper for 2021 viser et ytterligere tap på nesten 21 millioner kroner, til sammen 164 millioner kroner på tre år.

Vil revolusjonere kontorfellesskap og åpent landskap – men denne løsningen er kanskje ikke noe for dem med klaustrofobi 2019: Kontorutleieren Wework etablerer seg i Norge og tilbyr gratis øl til leietakerne. 02:42 Publisert: 03.12.19 — 11:36

Wework har ifølge selskapets nettsted to lokaler i Oslo. Selskapet åpnet på Tjuvholmen allé 3 i 2019, og i 2021 åpnet lokalene i Vika, i Haakon VIIs gate 5 med 650 kontorplasser. Begge adressene er normalt meget attraktive for næringseiendom. Canica kjøpte eiendommen i Tjuvholmen allé 1–5 fra Christian Ringnes' Eiendomsspar for 1,75 milliarder kroner i 2020.

DN har ikke kjennskap til hvor mange av kontorplassene som er utleid.

DN har tidligere også skrevet om at to av Weworks norske direktører trakk seg fra stillingene sine. Dette skjedde i forbindelse med at børsnoteringen av Wework fullstendig kollapset høsten 2019, i det som skulle vært børsnoteringen av verdens mest verdifulle oppstartsselskap priset til 47 milliarder dollar. Kollapsen kom etter at blant andre japanske Softbank mente verdsettelsen av selskapet var altfor høy.