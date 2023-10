Artikkelen fortsetter under annonsen

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet Prio sier han er omtrent 100 prosent sikker på at bakkeinvasjonen kommer. Han ser ikke for seg at diplomatiske grep kan løse dette på kort sikt.

Avisa The New York Times skrev i natt at operasjonen er utsatt på grunn av været. De skrev at planen er at titusener av israelske soldater skal ta Gaza by.

– Det høres helt riktig ut at det er Israels plan. Det kommer til å bli grusomt. Fryktelig, fryktelig stygt, sier han til NTB søndag morgen.

Jensehaugen tror Israel på et tidspunkt går inn i Nord-Gaza og at de bomber områdene tungt før styrkene går inn.

– Når er vanskelig å si, sier han.

De sivile på Gazastripen er allerede rammet hardt av Israels angrep, som skjer etter at Hamas angrep Israel og drepte minst 1300 mennesker, mange av dem sivile, og tok gisler til Gaza.

– Ekstremt press

I Gaza er minst 2329 mennesker drept og 9714 såret, ifølge Gazas helsemyndigheter. Mange av dem er barn og sivile.

Jensehaugen mener at både Hamas og Israel viser liten respekt for sivile palestinske liv. FN har advart mot at evakueringsordren kan føre til en humanitær katastrofe.

– Det har vært en 16 år lang blokade på Gazastripen som gjør at det er veldig lite å gå på. Det har vært en totalblokade den siste uken. Hverken mat, medisiner, vann eller strøm slipper inn, påpeker Jensehaugen.

– Før ordren kom om å evakuere Nord-Gaza, hadde allerede 400.000 blitt internt fordrevet. Presset på Sør-Gaza er helt ekstremt, sier han.

Israel har sagt at de gjør sitt beste for å skåne sivile, og at det er derfor de ga evakueringsorden.

En israelsk mobil artillerienhet avfyrte en granat fra det sørlige Israel mot Gazastripen, i en posisjon nær grensen mellom Israel og Gaza, Israel, lørdag 14. oktober.

Frykter for de som blir igjen

Redd Barnas utenlandssjef, Nora Ingdal, forteller at alle Redd Barnas ansatte dro sørover på Gaza da evakueringsordren kom. De er nå rundt om på forskjellige steder sør for grensen som er satt av Israels hær.

FN har anslått at 1 million er internt fordrevet, men det er ingen som kan si hvor mange som nå er på flukt i Sør-Gaza.

Minst 724 barn er drept i bombeangrepene som skjer etter Hamas' angrep på Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter.

– Det er de fattigste og de med minst ressurser som blir igjen – barnefamilier med mange syke, skadde funksjonshemmede og eldre. De som er igjen, er de som ikke har så mange andre muligheter, sier Ingdal til NTB.

Redd Barna-ansatt måtte snu

Den svært kritiske situasjonen viser seg også i en historie fra den kaotiske flukten til Sør-Gaza, sier hun. En kollega i Redd Barna var på flukt og havnet på en FN-skole der det på et tidspunkt ble sagt at det var minst 20.000 mennesker.

– Stuet sammen i klasserom, uten vann. Ikke toalettfasiter. Han tenkte at barna ikke ville greie seg der, de ville bli syke, sier Ingdal.

Mannen var ansatt av Redd Barna, som er en internasjonal organisasjon.

– Det er hardt. Når man har ressurser og økonomi, greide vi å finne et annet sted han kunne reise til. Andre ikke, sier Ingdal.

En gruppe palestinere står ved bygningen som ble ødelagt etter et israelsk bombeangrep i Rafah, Gazastripen lørdag 14. oktober.

Håper nordmenn slipper ut

Ved grenovergangen til Egypt i Rafah sør på Gaza var situasjonen tidvis desperat lørdag da folk kom til en lukket grense. Det ble tidlig meldt om en mulig avtale om at utlendinger kunne slippe ut, men grensen forble stengt.

UD sier at over 150 nordmenn har bedt om hjelp til å komme ut av Gaza.

– Situasjonen på Gaza er svært uoversiktlig. Vi kan ikke garantere at det vil være mulig for norske borgere å krysse denne grensen i dag. Grensen kan både åpnes og stenges på kort varsel, opplyser UD til NTB.

– Situasjonen på grensen ved Rafah er forferdelig og kan være farlig. Men vi håper det kan komme en diplomatisk avtale som kan gi en humanitær pause, sier Ingdal.

Hun påpeker at dette rammer mange i Norge, både de ved grensen, de med familie i Gaza og de med familie i Israel.

– Fra et barneperspektiv vil jeg si: Pass på kollegaen din, klassekameraten og naboen. Spør om det går bra med hverandre. Veldig mange nordmenn har slektninger og familie i både Israel og på de okkuperte palestinske områdene og sitter oppe døgnet rundt og følger med på hvordan det går med familiene sine, sier Ingdal.

– Ikke overrasket

Hilde Henriksen Waage, som er professor ved UiO og seniorforsker ved Prio, sier hun ikke er overrasket over at bakkeinvasjonen lar vente på seg.

Israel gir stadig nye frister i evakueringsordren.

– Det gjør de for å berede grunnen og kjøpe tid for å forberede seg. Jeg tror når og hvis de går inn, at de vil bombe hele området og så sende inn tanks og artilleri i forkant for å ødelegge alt som er foran seg, sier Waage til NTB.

Hun påpeker at Israel da vil møte motstand. Og at de sivile lidelsene vil bli ekstreme. Ingen vet hvor mange som er igjen. Det ble lørdag sagt at 35.000 var på Shifa-sykehuset alene.

– Det er så tett, tett befolket og så mange mennesker. Det er så mange barn. De som er igjen og ikke har klart å flytte seg, er mange syke, sårede og fattige. De som ikke har bil eller esel og kjerre, sier Waage.

– Sånn som scenarioet ser ut nå, går de en sikker død i møte.

