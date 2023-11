Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Tilsynet har tatt i bruk tvangsmulkt mot 14 av de 19 selskapene de kontrollerte i vår. Nå er denne vedtatt, noe som betyr at disse 14 selskapene må betale en bot på 100.000 hver uke om de bryter loven igjen.

– Vi forventer at strømselskapene tar forbrukervernet mer på alvor fremover, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.