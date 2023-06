Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et sug etter nye kraftprosjekter, men forslaget for ny skattlegging for kraftprodusenter har ført til usikkerhet rundt lønnsomheten i flere store prosjekter.

28. september i fjor la regjeringen frem et forslag som innebar at kraftprodusentene måtte betale mer skatt. Grunnrenteskatten for kraftprodusentene skulle økes fra 37 til 45 prosent.

«Vannkraftproppen»

Samtidig foreslo regjeringen et høyprisbidrag med en ekstra skatt på 23 prosent når kraftprisen overstiger 70 øre per kilowattime. Det medførte at kraftprodusentene fikk en skatt på 90 prosent når strømmen ble dyr.

– Jeg kaller høyprisbidraget vannkraftproppen, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi, tidligere Agder Energi og Glitre Energi.

– Før det nye skatteforslaget kom i fjor, ble alle kraftprodusentene oppfordret av olje- og energiministeren til å få fortgang i å identifisere økt kraftproduksjon. Vi identifiserte for vår del én TWh som kunne realiseres innen 2030, fortsetter han.

Én terawattime (TWh) tilsvarer en milliard kilowattimer, som utgjør det årlige energiforbruket til rundt 50.000 husstander.

Men så kom regjeringens nye skatteforslag. Et forslag som skapte ramaskrik i bransjen. Vannkraftprosjekter til mellom 25 og 30 milliarder ble med ett lagt på is.

– Vi fikk også med oss en del vannkraftkommuner, men det ble aldri noe nasjonalt opprør, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å om regjeringens skatteforslag overfor næringen. (Foto: Tomm W. Christiansen)

– Vi fikk også med oss en del vannkraftkommuner, men det ble aldri noe nasjonalt opprør, sier Syvertsen i om regjeringens skatteforslag overfor næringen.

– EU anbefaler i en fersk rapport at alle de midlertidige økte skattene bør fjernes for å få i gang nye investeringer. Og olje- og energiministeren har sagt at høyprisbidraget er midlertidig og skal avvikles innen utgangen av 2024, men vi har ikke fått garantier for at det ikke blir erstattet av noe annet. Dermed tør vi ikke investere. Grunnrenteskatten bør også tilbakeføres til 37 prosent.

Lakselobbyen klarte å få ned grunnrenteskatten fra foreslått 40 prosent til 25 prosent, mens vindkraftprodusentene fikk utsatt innføringen av grunnrenteskatt til tidligst i 2024.

– Men vi klarte ikke å bevege regjeringen en millimeter, og fikk attpåtil den nye skatten med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022. Vi må erkjenne at vi ikke lykkes med å nå frem med vårt budskap. Vi sa ifra da forslaget kom. Om at store investeringer ville bli lagt på is. Og vi tenkte nok at vi ville bli lyttet til. Men det ble vi ikke, sier Syvertsen.

«Altfor forsiktige»

Han understreker at kraftprodusentene er eid av det offentlige, og er opptatt av å bli oppfattet som ansvarlige.

– Vi har vært altfor forsiktige. Vi burde langt tidligere ha bidratt til at folk forstår hvor viktig ny fornybar kraft er for utviklingen av samfunnet. I stedet blir vi gjerne oppfattet som aktører som bare vil ha høyest mulig strømpris.

– Vi må ta selvkritikk på hvordan vi har kommunisert ut til særlig husholdningskundene. Vi burde bidratt mer til folkeopplysning. Og vi har som bransje hatt altfor mange strømprodukter folk ikke har forstått.

– Dere har også fått sterk kritikk av Forbrukerrådet for enkeltprodukter?

– Ja, det har vi erkjent. Og vi har ryddet opp og tatt ganske store tap der i fjor.

Fennefoss Kraftverk, som kraftselskapet Å snart skal ha en offisiell åpning av, kan bli det siste kraftverket på lenge som konsernet bygger som følge av regjeringens nye skatteforslag. (Foto: Å/Agder Energi)

Syvertsen understreker at fornybarnæringen har mye å lære av olje- og oppdrettsbransjene.

– De klarer å stå frem samlet med et tydelig budskap. Det har ikke vi klart. Vi har ikke vært gode nok til å forklare hvordan alt henger sammen. For det offentlige er skatteøkningen et nullsumspill der man tar penger fra lommeboken til en offentlig aktør, altså oss, og overfører til statskassen.

– Er det en bransje med manglende troverdighet som har bidratt til at dere ikke har fått regjeringen til å bevege seg?

– Det kan være. Og jeg tror mange ikke forstår at den vannkraften vi så langt ikke har bygget ut, har en ganske marginal lønnsomhet. Og nye investeringer legges på is fordi den politiske usikkerheten har økt. Som konsernsjef i et av landets største kraftselskaper kan jeg ikke anbefale styret veldig store investeringsbeslutninger når vi ikke vet hva som skjer etter 2024.

«Kommer til fellesskapet»

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet understreker at kraftsektoren har hatt ekstraordinære høye inntekter som følge av høye energipriser og at folk har betalt mer for strømmen.

– Regjeringen mener det er rimelig at en større andel av avkastningen på vannkraften kommer til fellesskapet, sier statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet. (Foto: David Engmo)

– Vi mener det har vært riktig og nødvendig å ta inn deler av de inntektene for å kunne omfordele gjennom andre tiltak for folk over budsjettet, sier Grimstad i en epost.

Han legger til at i høyprisbidraget er tilpasset den spesielle situasjonen med høye energipriser, og er ikke et varig element i skattesystemet slik som grunnrenteskatten.

– Vi informerte i november at høyprisbidraget skal avvikles senest innen utgangen av 2024. Dette ligger fast, sier Grimstad.

– En varig økning i grunnrenteskattesatsen vil gi økte inntekter på statsbudsjettet i mange år fremover, for å finansiere velferdstjenester som skole, helse, forsvar og politi. Gjennomføring av avviklingen vil vi komme tilbake til i de ordinære budsjettprosessene, sier statssekretæren.

«En ren konfiskering»

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse støtter utspillet fra konsernsjefen i Å.

– Dersom man ikke samordner politikken med målsetningene så går det ikke, sier konsernsjef Eimund Nygaard, i Lyse. (Foto: Tomas Alf Larsen)

– Jeg er på langt på vei enig med Syvertsen. Ingen syns jo synd på kraftselskapene.

Nygaard understreker at økningen i grunnrenteskatten er det mest skadelige forslaget for bransjen.

– Det er en ren konfiskering av verdiene kommunene har i kraftselskapene. Noe som igjen svekker kraftselskapenes evne til å bygge opp økonomi for å gjøre store investeringer i fornybar energi. Nå blir investeringsoppgaven overlatt til oljeselskapene og Statkraft, sier Nygaard.

Lyse ønsker å oppruste vannkraftanleggene i Røldal og Suldal. Oppgraderingene vil kunne øke kraftproduksjonen med 200–250 GWh/år som tilsvarer strømforbruket til mellom 10.000 og 12.500 husstander. Her fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet. (Foto: Lyse Kraft DA)

Lyse har likevel besluttet å sende en konsesjonssøknad om oppgraderingen av Røldal/Suldal-kraftverkene som hittil er beregnet til å koste rundt fem milliarder.

– Det skyldes at høyprisbidraget faller bort, men hvis det kommer et tilsvarende forslag blir det full stopp i den investeringen.

Lyses konsernsjef understreker at i dag henger ikke klima-, skatt og energipolitikken sammen.

– Vi må få en bred politisk enighet om vilkårene. Det nytter ikke bare å sette klimamål og behovet for fornybar kraft. Ifølge energikommisjonen trengs det 40 TWh innen 2030. Og det er kun seks og et halvt år til 2030. Å bygge så mye ny fornybar kraft på så kort tid, går bare ikke, sier Nygaard.

«Må få det bort»

– Høyprisskatt på 90 prosent over 70 øre kWh er ødeleggende for oss og hele kraftbransjen. Vi må få det bort så fort som mulig, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Eco i en epost.

Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Eco. (Foto: Hafslund Eco)

Dette er Norges største kommunaleide kraftselskap. Hafslund Eco har på bordet kraftprosjekter på Østlandet og i Aurland med en investeringsramme på til sammen rundt ti milliarder kroner.

– Vi jobber ufortrødent videre med investeringsplanene i tråd med at både bransjen og vi forventer at høyprisskatten blir avviklet innen utgangen av 2024 slik regjeringen har gitt signaler om.

Lian er langt på vei enig med Syvertsens bransjekritikk, og legger til at næringen trenger forutsigbarhet for å gi tilstrekkelig incentiver til investeringer.

