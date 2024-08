Equinor vil plassere 50 mrd. i nye ordrer: – Akkurat nå så kan jeg godt forstå at ordrebøkene ser litt skrantne ut

Kjetil Hove, sjef for norsk sokkel i Equinor, ser at ordrebøkene faller i norsk verftsindustri, men bruker ikke ordet krise. Nå jobber han knallhardt for å plassere 50 milliarder kroner i nye elektrifiseringsprosjekter.