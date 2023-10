Artikkelen fortsetter under annonsen

Fornybarselskapet i Kjell Inge Røkkes Aker-system, Aker Horizons, melder mandag ettermiddag at långiverne i to kriserammede prosjekter i Chile har stemt for restruktureringsplanene til selskapet som ble presentert tidligere i år.

Aker Horizons understreker imidlertid at selskapet fortsatt ikke er helt i mål med prosessen, som blant annet går ut på å redusere gjeldsbyrden og få inn fersk kapital.

«Selv om dette er et viktig skritt for å komme seg ut av restruktureringsprosessen, er planene fortsatt avhengige av visse betingelser,» skriver selskapet, som like fullt venter at prosessen skal være over innen «de kommende ukene.»

Restruktureringen skjer etter flere problemer for kartprosjektene i Chile, deriblant skal flere forsinkelser ha ført til at selskapet havnet i mislighold med långivere.

Det var i juni at Aker Horizon meldte at Mainstream, der Aker er majoritetseier, begynte en restrukturering for de to datterselskapene Huemul og Condor, som er Chile-baserte selskaper.

I Aker Horizons halvårsrapport ble det klart at selskapet gjorde nedskrivninger på 2,3 milliarder kroner i andre kvartal, knyttet til restruktureringen.