Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (NAV) endte etter tredje kvartal på 10,2 milliarder kroner, fremgår det av selskapets ferske kvartalsrapport torsdag morgen.

I andre kvartal var den verdijusterte egenkapitalen på 11,1 milliarder kroner og før det 15,8 milliarder i første kvartal.

Dermed har verdiene i Aker Horizons falt med mer enn fem milliarder kroner på et halvt år.

– Det har vært betydelig uro i kvartalet, som har påvirket kapitalmarkedene og farten i utviklingen til grønn industri mer bredt, inkludert flere av våre prosjekter, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i kvartalsmeldingen.

Krigskasse på 9,1 mrd.

Det er Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker som er største eier i Aker Horizons med 67 prosent av aksjene. Folketrygdfondet er nest største aksjonær med rett over tre prosent.

Ved utgangen av andre kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,5 milliarder kroner og en tilgjengelig kredittfasilitet på 500 millioner euro. Den tilgjengelige likviditeten er dermed på 9,1 milliarder kroner.

Selskapet, som fungerer som et samlested for Aker-sfærens grønne investeringer, gikk på børs i februar 2021 og har vært på en mer eller mindre sammenhengende kursnedtur siden. Selskapet verdsettes i dag av markedet til 2,3 milliarder kroner.

Restrukturering nær ferdig

Da selskapet sist la frem tall for andre kvartal ble det ikke lagt skjul på at markedssituasjonen i Chile var utfordrende. Selskapet Mainstream, der Aker Horizons er majoritetseier, er i gang med en restrukturering av de to datterselskapene Huemul og Condor. I rapporten for andre kvartal var det skrevet ned verdier i Chile for 2,3 milliarder kroner.

Restruktureringen skjer etter flere problemer for kartprosjektene i landet, deriblant skal flere forsinkelser ha ført til at selskapet havnet i mislighold med långivere.

For en måned siden ble det imidlertid klart at långiverne i de to kriserammede prosjektene i Chile har stemt for restruktureringsplanene, men det ble understreket at selskapet ikke var helt i mål med prosessen som blant annet går ut på å redusere gjeldsbyrden og få inn fersk kapital.

Mainstream-restruktureringen i Chile er i det vesentlige gjennomført, meldes det torsdag.

Av presentasjonen fremkommer det at restruktureringen kostet selskapet 19 millioner euro (222 millioner kroner) i kvartalet. Mainstream hadde et driftsresultat på minus 48 millioner euro i kvartalet av inntekter på 46 millioner euro.

I rapporten flagges det et mål om å kutte kostnadene i Mainstream med rundt 30 prosent. Det tilsvarer mer enn 45 millioner euro, eller drøye 500 millioner kroner.

I et notat etter tallslippet skriver analytiker Bård Rosef i Pareto at mer klarhet i restruktureringen i Chile er viktig for aksjecaset og at det negative momentumet i aksjekursen trolig ikke snur før synligheten av verdiene bedrer seg. Rosef har kjøpsanbefaling med kursmål ti kroner, langt over dagens aksjekurs på rundt 3,4 kroner.

Aksjen har falt mer enn 70 prosent i år.

– Tar seg opp

Det var under noteringsboomen i 2020 og 2021 at Røkke og Aker noterte en liten håndfull fornybare selskaper. Aker Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind er siden blitt tatt av børs og innlemmet i Aker Horizons, hvorpå havvindselskapet senere ble slått sammen med Mainstream.

Karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture, der Aker Horizons eier nær halvparten, er blitt værende som selvstendig børsnotert selskap.

Aksjen har falt kraftig fra toppnivåene, men er fremdeles langt mer verdt enn da det først ble notert for mer enn tre år siden. Selskapet melder stadig vekk om nye partnerskap, tildeling av forundersøkelser og forhåndsdefinisjonsstudier.

Ordreinntaket hittil i år beløper seg til prosjekter for rundt ni millioner tonn per år. Ordreboken økt til tre milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,5 milliarder kroner for ett år siden.

– Et høydepunkt i kvartalet er det fortsatte sterke momentumet for Aker Carbon Capture der kommersiell aktivitet tar seg opp, som økningen i pre-feed og studier vitner om, sier Aker Horizons-sjefen.